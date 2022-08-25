 

Владимир Путин рассказал о росте доходов бюджета на фоне их падения

25.08.2022, 17:08, Новости дня
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Президент России Владимир Путин похвастался ростом доходов российского бюджета в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

– Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы, и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время, — заявил президент, подведя итоги за первые шесть месяцев 2022 года.

Путин утверждает, что нынешняя ситуация в российской экономике стабилизируется, «во всяком случае, на данный момент времени». Президент также заявил, что власти осознают риски и видят их в среднесрочной перспективе, так как «они никуда не исчезли». Руководитель ФНС подтвердил слова президента о росте ненефтегазовых доходов бюджета на 24% или на 2 трлн рублей.

– Консолидированный бюджет по сравнению с полугодием 2021 года вырос на 32%, в сумме это плюс 4,1 трлн рублей. Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении, — заявил Даниил Егоров.

Глава ФНС и Владимир Путин в своих речах решили проигнорировать последнюю динамику доходов российского бюджета: так, в июле 2022 года Минфин сообщил о падении как нефтегазовых, так и не зависящих от поставок энергоресурсов доходов. Нефтегазовые доходы в июле упали на 22% в сравнении с 2021 годом, а ненефтегазовые — на 29%. Дефицит бюджета по итогам 2022 года министр финансов Антон Силуанов оценивал в районе 1,6 трлн рублей. Снижению доходов также будет способствовать сокращение добычи нефти, которое, по данным агентства Bloomberg, идет с начала августа.


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