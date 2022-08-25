Юлия Савичева рассказала о невозможности работать с Максом Фадеевым и отношениях с Ольгой Серябкиной

Юлия продолжает петь и исполняет песни, написанные Максимом Александровичем.

“У нас замечательные отношения. Мы говорим обо всем, а иногда даже обсуждаем мою жизнь. Если он попросит меня вернуться, я ему сразу скажу”: “Макс, как друг, учитель, второй отец и коммуникатор, я отвечу “нет”. Это мое решение. Я хочу иметь возможность многое делать самостоятельно. Это касается не только шоу-бизнеса, но и музыки. Я не смогу достичь уровня своей мечты, если этим будет заниматься кто-то другой.

Сейчас я нахожусь на отличном пути. Каждый релиз – это возможность стать одним из величайших – это потрясающе. Мои песни поют на концертах. Они не помнят старые песни. Сейчас упор делается на новый материал – это то, что я ценю больше всего”, – поделилась 35-летняя Савичева в эфире программы “НеДудь” на “Новом радио” с Никитой Никитиным.

Савичева знает, что на Макса Фадеева можно положиться в любой ситуации, и они уверены, что останутся друзьями, несмотря ни на что.