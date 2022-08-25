“Лужники” могут принять финал Кубка России по футболу

Московские “Лужники” могут стать местом проведения финала Кубка РФ по футболу. Об этом заявила Эрика Суркова (заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза) на пресс-конференции в четверг.

“В этом списке много стадионов, но говорить об этом, конечно, преждевременно”. Суркова заявила, что “Лужники” также рассматриваются.

Жеребьевка Кубка РФ 2022/23 началась в конце августа, на стадии 1/256 финала. При проведении Кубка РФ будет использоваться система Double elimination. Это формат турнира с выбыванием после двух поражений.

“Лужники” девять раз принимали финал Кубка России, в том числе в прошлом году, когда “Спартак” обыграл “Динамо” со счетом 2:1.