“Лужники” могут принять финал Кубка России по футболу
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Московские “Лужники” могут стать местом проведения финала Кубка РФ по футболу. Об этом заявила Эрика Суркова (заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза) на пресс-конференции в четверг.
“В этом списке много стадионов, но говорить об этом, конечно, преждевременно”. Суркова заявила, что “Лужники” также рассматриваются.
Жеребьевка Кубка РФ 2022/23 началась в конце августа, на стадии 1/256 финала. При проведении Кубка РФ будет использоваться система Double elimination. Это формат турнира с выбыванием после двух поражений.
“Лужники” девять раз принимали финал Кубка России, в том числе в прошлом году, когда “Спартак” обыграл “Динамо” со счетом 2:1.
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