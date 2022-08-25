Собянин: Москва продолжит реализовывать экономические меры поддержки

По словам Собянина, московская экономика выстояла в непростые весенние месяцы – появилась уверенность, что коллапса не наступит. “Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью”, – сказал мэр в эфире “ТВ Центр”.

Москве удалось избежать роста безработицы. Сейчас ее уровень находится на прежнем уровне, отметил Собянин.

Продолжается реализация системных проектов. Правительство Москвы увеличило адресную помощь, проиндексировало социальные льготы, запустило программу поддержки граждан, которые находятся в поиске работы, заявил мэр.

Также столица поддерживает инвесторов, реализуя долгосрочные контракты. Особым экономическим зонам, технопаркам и индустриальным паркам предоставляют льготы.

“Буквально недавно мы приняли программу, условно называемую “Три на три”: инвестиционные кредиты под три процента на три года стоимостью не выше трех миллиардов рублей. Сегодня уже достаточно много таких заявок есть”, – рассказал градоначальник.

За пять месяцев текущего года Москва выделила на поддержку бизнеса 22 миллиарда рублей, сообщил ранее Сергей Собянин. Это больше, чем в разгар пандемии коронавируса.

Город поддерживает импортозамещающие производства, детские центры, заведения общепита и другие предприятия. Гранты и льготные кредиты получают производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения.

Наиболее популярной стала программа льготного кредитования для малых и средних предприятий. Компании могут рассчитывать на кредиты до 50 миллионов рублей по ставке до 9% годовых.