Узкие плечи скроет вырез лодочкой: способы подчеркнуть или скрыть определенные части тела с помощью декольте

С помощью одежды можно скрыть или подчеркнуть те или иные особенности фигуры. Правильно подобранные вещи позволят вам почувствовать себя увереннее и привлекательнее. Вот несколько советов, которые рекомендуется взять на заметку.

Пышный бюст

Девушки с пышным бюстом, как правило, избегают платьев и кофт с V-образным вырезом. Дело в том, что из-за такого фасона изделий декольте получается уж слишком глубоким, а образ – провокационным. Девушки чувствуют себя неловко, особенно на деловых встречах, собеседованиях и т. д.

Но ведь пышный бюст — это же не повод одеваться словно монахиня и носить вещи с закрытым верхом. Отличный вариант — это кофты и платья с круглым вырезом. С одной стороны, декольте есть, с другой — оно не такое глубокое. Поэтому в таком наряде можно почувствовать себя максимально комфортно.

Избегайте вещей с обилием объемных элементов в области груди, ведь из-за них ваш бюст будет казаться еще больше. Если есть возможность, то старайтесь подбирать любой верх в более темных тонах, чем низ. Ведь как известно, нам кажется больше то, что светлее. Поэтому белые кофточки не ваш вариант.

Верхняя часть туловища короче нижней

Иногда наблюдаются диспропорции фигуры, когда верхняя часть туловища короче нижней. Из-за этого некоторые девушки комплексуют.

Чтобы добиться оптимального баланса, нужно визуально вытянуть верхнюю часть туловища. Как это можно сделать? Есть эффективный способ – с помощью одежды с V-образным вырезом. Чем глубже будет этот вырез, тем лучше. Однако, чтобы образ не получился слишком откровенным, можно под низ надеть нюдовый топ под тон своей кожи. А верх пусть будет любого цвета, даже яркого.

Избегайте штанов с высокой посадкой, чтобы еще больше не укорачивать верхнюю часть туловища.

Верхняя часть туловища короче нижней

Что делать, когда, наоборот, более вытянутой является верхняя часть туловища? В таком случае подойдут кофты и платья либо с квадратным вырезом, либо с вырезом «лодочка». Тогда взгляд собеседника будет двигаться горизонтально, по направлению «лево-право», а не «вверх-вниз», как это происходит с V-образными вырезами.

Кроме того, вырез лодочкой дает возможность подчеркнуть ключицы, что невероятно нравится мужчинам.

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Широкие плечи

Если у вас широкие плечи и вы бы хотели сделать их визуально немного уже, то можете смело выбирать изделия, фиксирующиеся на шее. Например сарафан или купальник с завязками на шее.

Также подойдут кофты с V-образным вырезом и с рукавом реглан. Можно рассмотреть вариант кофты с круглым вырезом, однако на изделии в районе бюста и шеи должны быть декоративные элементы в виде рюшей, оборок.

Избегайте вещей с декором на плечах, чтобы не привлекать внимания к этой части тела.

Маленький бюст

Природа не наградила вас пышным бюстом? Это не проблема. С помощью одежды можно отвлечь внимание от этого. В данном случае отдавайте предпочтение блузам и рубашкам с бантом в районе бюста.

Если будете подбирать топы или купальники, то берите те, в которых есть объемные декоративные элементы в районе бюста: те же рюши и воланы. Благодаря таким, на первый взгляд, незначительным деталям, никто не увидит и не заметит, что у вас маленькая грудь. Вы же будете себя чувствовать гораздо увереннее.

Узкие плечи

Если у вас очень узкие плечи, то проблему можно решить с помощью верха с вырезом лодочкой. Горизонтальная прямая линия практически «раздвигает» визуально верхнюю часть туловища.

Вам также подойдут топы, платья со спущенными рукавами, чтобы плечи были обнаженными.

Кофты или платья на одно плечо также помогут скрыть узкие плечи. К слову сказать, изделия такого фасона в моде в этом году. С их помощью можно создать романтичные милые образы, которые не оставят равнодушными ни одного мужчину.