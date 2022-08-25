Джинсовые гетры: странный предмет гардероба штурмует мир моды, но не все понимают, как это носить

Новое предложение интернет-магазина Shein вызвало споры среди пользователей Интернета, недоумевающих, как носить причудливый комплект за 31 доллар. Одни назвали этот предмет гардероба странным, а другие, наоборот, вдохновились увиденным и даже приобрели модную новинку.

Необычная новинка

Shein представил не совсем обычный комплект – шорты из плотного денима с высокой талией, дополненные парой джинсовых гетр, которые закрывали ноги модели plus size от щиколотки до колена. Удивленные покупатели выставили фотографию яркой брюнетки, рекламирующей новинку, в социальных сетях, и снимок мгновенно стал вирусным.

Посыпались сотни комментариев, как шутливых, так и не очень. Одни сожалели, что ужасная мода на гетры возвращается, а другие улыбнулись, представив, как странный шедевр скупают тысячи девушек, забывших побрить ноги.

Мода ужасная или прекрасная?

Кому-то очень понравился внешний вид новинки, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но большинство все-таки не оценили комплект по достоинству, назвав его странным, а моду – ужасной.

«Непонятно, в какое время года надо носить и шорты, и гетры», «Зачем надо было уродовать джинсы», «Дурацкий стиль», «Ткань, что ли, закончилась на производстве», «Это худшее, что я увидел», «Непонятно, что это – шорты или рваные джинсы», «Когда на улице жарко, вряд ли наденешь еще и гетры», – пишут, в основном, мужчины.

Стильный акцент на ножках

Однако девушки не были столь категоричны, как представители сильного пола, и с удовольствием приобретали на сайте джинсовый комплект, который разлетался, словно горячие пирожки.

После того, как известные fashion-блогеры продемонстрировали в социальных сетях уникальную новинку, сделав ей неплохую рекламу, популярность джинсовых гетр возросла в несколько раз. Некоторые модницы не стали заморачиваться и просто порезали свои старые джинсы, дав понять, что им тоже близок новый тренд.

«Нам нравится яркий образ, это стильно и эффектно. Кроме того, можно продемонстрировать свои татуировки на бедрах, которые были спрятаны от взглядов окружающих», – написали они. Даже появились сотни коротких видеороликов, показывающих, как девушки кромсают свои джинсы, превращая их в короткие шорты и гетры.

Открытие этого лета уже штурмует мир моды. По словам блогеров, стильный аксессуар, визуально удлиняющий ноги, теплой осенью при желании можно надеть на сапоги, а шорты заменить юбочкой. И кажется, что джинсовые гетры, пока представленные только в одном онлайн-магазине, прочно обосновались в гардеробе модниц.