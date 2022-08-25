Скандалы: «Альфа»-атака

Пётр Авен и Михаил Фридман пытаются отбиться от санкций

Попавшие под рестрикции Евросоюза и Великобритании акционеры «Альфа-Групп» Пётр Авен и Михаил Фридман остаются в Лондоне. В чёрный список они попали на том основании, что якобы извлекали выгоду из своих связей в российской власти. При этом в реальности санкции Лондона и Брюсселя выглядят попыткой изъять чужую собственность и подорвать успешный бизнес в России, проще говоря – самоуправством с целью ударить по экономике нашей страны. Теперь они пытаются доказать, что это не так.

В марте Bloomberg оценивал состояние Петра Авена в 5 млрд долларов. К тому времени он, как писал Интерфакс, вышел из совета директоров Альфа-Банка, но оставался его акционером с долей в 12,4%. Как и многие олигархи, жить Авен предпочитал в Лондоне. В престижном квартале британской столицы у него есть роскошная двухуровневая квартира. Кроме того, с 2004 года Авен владеет поместьем в городке Вентворт. Там по заказу олигарха был выстроен огромный дом площадью 3 тыс. квадратных метров, напоминающий дворец в стилистике конца XIX века. Дизайном занималось бюро Роберта Адама – личного архитектора принца Чарльза. Местные говорят, что объект усиленно охраняется, охрана не позволяет папарацци даже сфотографировать фасад здания. Известно, что в доме хранится коллекция предметов искусства стоимостью 300 млн евро. По слухам, в поместье есть бомбоубежище и огромный бассейн с морской водой.

Предупреждён – значит вооружён

Именно в Британии и застали Авена новости о введении против него санкций. Причём очень похоже на то, что миллиардер узнал о них ещё до официального объявления. Так, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждало, что за несколько часов до введения санкций бизнесмен якобы успел перевести из Австрии 3 млн евро и обналичить их. Также, как сообщает Царьград, в один из мартовских дней супруга банкира объехала лондонские банкоматы, пытаясь снять как можно больше наличности. Кстати, сама она не попала под санкции. Это позволило ей оплачивать семейные расходы со своих счетов, когда средства Петра Авена были заморожены. Они оказались немалыми – 140 тыс. евро в месяц. Сам Авен утверждал, что большая часть этой суммы уходила на страхование и охрану его драгоценной коллекции. При этом в интервью Financinal Times миллиардер переживал: «Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Мы не понимаем, как выжить». Возможно, таким образом ему удалось разжалобить британскую Фемиду. В середине июля суд смягчил ограничения для Авена относительно использования банковских счетов. Теперь ему разрешено оплачивать с них «основные расходы».

Решив бытовые проблемы, миллиардер пошёл в наступление на британскую Фемиду. Первым делом его юристы избавили Авена от угрозы экстрадиции из Британии, после чего предприняли попытку снять с него санкции Евросоюза. Для этого был подан иск в Европейский суд общей юрисдикции. Прежде всего будет оспариваться утверждение, что их подзащитный «извлекал выгоду из своих связей во власти». Одна проблема – сам Авен уже успел наговорить лишнего. В интервью Financial Times он утверждал, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом. «Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом, – жаловался он. – Мы старались быть абсолютно вне политики». Какие вопросы Пётр Авен решал на уровне Кремля, остаётся только догадываться. В связи с отъездом фигуранта в Лондон можно предположить, что делалось это не очень-то успешно. Но очевидно, что с губернаторами «Альфа-Групп» работала весьма плотно. Наглядный пример здесь – холдинг «Росводоканал». «Альфа-Групп» создавала его с 2003 года, получая контроль над активами в регионах. Зачастую речь шла о заключении концессионных соглашений с региональной властью, которые гарантировали «Альфа-Групп» стабильный денежный поток.

В Лондоне как в плену

Тем временем проблемы возникли и у давнего партнёра Петра Авена Михаила Фридмана. Обладающий состоянием в 13 млрд долларов Фридман уже многие годы живёт в Лондоне. В 2016 году, как пишет РБК, он купил поместье в викторианском стиле за 58 млн долларов. 24 февраля застало его в Москве. Практически сразу бизнесмен спешно вернулся в Лондон.

Неужели он не понимал, что там может его ждать? Судя по всему, Фридман даже не задумывался, что что-то может пойти для него не так. Олигарх действовал как ему подсказывала логика – кинулся спасать свои украинские активы, судьба которых выглядела угрожающе. Терять Фридману было что: украинское подразделение Альфа-Банка и один из крупнейших в стране мобильных провайдеров «Киевстар».

Однако Фридману не повезло. Уже 28 февраля он попал под санкции Евросоюза, после чего ушёл с руководящих постов связанных с ним бизнес-структур. В середине марта санкции против него ввела Британия. А в мае активы Фридмана арестовала Украина, оценив их в 420 млн долларов. Не помогли даже обещания пожертвовать 10 млн долларов еврейским организациям, которые поддерживают украинских беженцев.

В интервью журналисту Bloomberg миллиардер жаловался на жизнь: британцы разрешили ему тратить всего 2500 фунтов стерлингов (около 3 тыс. долларов) на бытовые нужды. А этого не хватает даже на то, чтобы арендовать дом в Израиле и перебраться туда! Мол, живу как в плену… Заодно миллиардер сообщил, что у него нет ни яхт, ни самолётов, ни многочисленной недвижимости – только дом в Лондоне, а также квартиры в Москве и Латвии.

Но похоже, что на Западе российско-израильскому миллиардеру не поверили. Как пишет РБК, в мае во французском Сен-Тропе была заморожена шикарная вилла, оформленная на компанию SNC COPAB. Ею, в свою очередь, владели дочери и бывшая жена миллиардера Ольга Айзиман. В летний сезон аренда виллы приносила хозяевам более 10 тыс. евро в день. А ещё в апреле под санкции Европы и Британии попала и сама Ольга Айзиман. И хотя Лондон недавно вычеркнул её из чёрного списка, Европа по-прежнему считает её финансово связанной с бывшим мужем.

Потому, пока компании «Альфа-Групп» в России продолжают спокойно работать и сохранять рабочие места, что явно не даёт покоя бюрократам в ЕС и Великобритании, юристы Фридмана штурмуют Европейский суд в попытках освободить миллиардера от санкций. Фридман явно рассчитывает на удачу, ведь похожий процесс он уже выиграл в 2020 году – тогда Фридман и Авен получили по совместному иску 1800 фунтов стерлингов от авторов «досье Трампа». Но главное, суд поручил авторам доклада исправить его содержание. Речь шла об абзаце, в котором утверждалось, что «Альфа-Групп» якобы поддерживает тесную связь с администрацией президента через её сотрудника Олега Говоруна, который раньше работал в Альфа-Банке. Получится ли у олигарха выкрутиться теперь?

Справка

Пётр Авен был частью властной элиты ещё с советских времён. Окончив физмат МГУ, он работал в НИИ системных исследований АН СССР. В 1989 году молодой экономист перебрался в Лаксенбург (Австрия), получив должность в Международном институте прикладного системного анализа, созданном на паритетных началах США и СССР. Вернувшись из Европы в 1991 году, Авен сразу попал в состав правительства Егора Гайдара, где курировал внешнеэкономические связи. Через год, когда премьером стал Виктор Черномырдин, Авен остался без должности, после чего устроился советником Бориса Березовского в «ЛогоВАЗ», а затем открыл собственную компанию «Финансы Петра Авена», которая занималась консалтингом и лоббизмом. Главным клиентом Авена с 1993 года стал Альфа-Банк, соучредителем которого был его студенческий товарищ Михаил Фридман. Уже в 1994 году Авен оказался в числе акционеров «Альфы», совершив с ней безденежную сделку (банк получил 50% акций «Финансов Петра Авена», то есть компании, которая совершенно не имела своего капитала). Более того, специально для Авена была создана должность президента банка.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”