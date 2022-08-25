Маску разрешили не покупать Twitter после того, как он пригрозил прекратить практику блокировок за поддержку Трампа

Суд разрешил американскому предпринимателю Илону Маску не покупать социальную сеть Twitter после того, как он пригрозил вновь разрешить сторонникам Дональда Трампа пользоваться этим сайтом.

Решение было вынесено ещё 16 августа, но подробности закрытого заседания стали известны только сейчас.

На суде Маск предупредил, что является абсолютистом в вопросах свободы слова, а поэтому, если ему всё же придётся приобрести соцсеть, первым же делом он разгонит «антитрампистский отдел» – команду из более чем двух сотен человек, которые занимаются поиском и блокировкой сторонников Трампа. Его юристы представили шесть томов юридических обоснований законности подобного действия.

Проанализировав все документы, судья Джулия Хаббард вынесла решение в пользу Маска, подчеркнув при этом, что «действует в большей степени, как гражданин, и в меньшей степени, как судья». Она добавила, что бизнесмен ведёт себя «в высшей степени нечестно и опасно», собираясь предоставить трибуну «трампистам» и не оставляя ей возможности поступить иначе, однако исходя из национальных интересов, решение в его пользу будет «меньшим злом».

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