Обмелевший Дунай обнажил набитые взрывчаткой корабли нацистов

Из-за сильнейшей засухи в Европе Дунай обмелел, и из воды показалось множество кораблей, затопленных нацистами во время Второй мировой войны. Жители сербского портового города Прахово рассказали CNN, что опасаются экологической катастрофы и переживают за свою безопасность, поскольку корабли были нагружены взрывчаткой.

Ученые предупреждают, что Европа может столкнуться с самой сильной засухой за последние 500 лет, в то время как уровень воды в реке Дунай упал до одного из самых низких показателей почти за столетие. И теперь в русле реки неподалёку от сербского портового города Прахово стали видны затопленные немецкие военные корабли времён Второй мировой войны.

ВЕЛИМИР ТРАЙИЛОВИЧ, житель Прахово и писатель: Напоминания о Второй мировой войне, или последствия конфликта между Красной армией и немецкой военной флотилией сейчас находятся прямо здесь, перед нами. И вот что они оставили после себя — это экологическая катастрофа для жителей Прахово, которая угрожает нам каждый день на протяжении последних 78 лет.

Дунай — вторая по длине река Европы, протекающая через десять стран. Затонувшие суда часто затрудняют речное движение по этой главной транспортной артерии, когда уровень воды невысокий. Однако во время нынешней беспрецедентной засухи на этом участке реки стали заметны более 20 остовов.

Причём это не просто напоминание об ушедшей эпохе: на борту этих боевых кораблей есть боеприпасы и взрывчатка, и это беспокоит местных жителей.

ВЕЛИМИР ТРАЙИЛОВИЧ: У нас здесь наверняка около десяти тысяч килограммов взрывоопасных устройств. И хотя мы не знаем наверняка, могут они взорваться или нет, однако вы не можете предугадать, что произойдёт, если вдруг это случится.

Эти суда вместе с сотнями других были преднамеренно затоплены в 1944 году силами отступающего черноморского флота нацистской Германии. Выступающие башни, командные мостики и сломанные мачты виднеются среди обнажившихся обломков в русле реки. В результате для кораблей остался лишь проход шириной около 100 метров, который почти вдвое сузился по сравнению с прежним значением.

По оценкам, чтобы избавиться от этих обнажившихся остовов, боеприпасов и взрывчатых веществ, Сербии необходимо около 30 миллионов долларов. Рекордная жара и сильная засуха этим летом затрудняют судоходное движение на могучем Дунае. И теперь проплывающим мимо судам всё труднее обходить все эти военные корабли, возможно, начинённые взрывчаткой.

Майкл Холмс, CNN.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.