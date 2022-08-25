Собянин: Ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов мэр Москвы провел совещание оперативного штаба.

Собянин отметил, что на борьбу с пожарами направлено беспрецедентное количество людей и техники. В Рязанской области работает авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, создающих минерализованные полосы, за счет которых удается локализовать пожар, рассказал мэр.

“Практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, – это и пожарная, и гражданская техника”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Но обстановка остается сложной. Когда дует сильный ветер, верховой пожар перескакивает через противопожарные полосы, объяснил мэр.

Тем не менее, считает Собянин, в течение 1-2 дней спасателям удастся локализовать пожар. В течение недели с возгоранием будет покончено, добавил он.

Для борьбы с пожарами Москва направила в Рязанскую область 8,7 тысячи человек, более 2,3 тысячи единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров.

Напомним, что на совещании с президентом мэр Москвы предложил присваивать региональным пожарам уровень федерального реагирования и обязать соседние регионы выделять технику для оперативной ликвидации возгораний. Также Собянин предложил ввести по примеру столицы и Подмосковья меры профилактики природных пожаров в регионах с высокой концентрацией населения.

Ранее градоначальник лично проинспектировал работу спасателей из Москвы на месте возгораний. По его словам, борьба с пожарами осложняется из-за малой доступности территорий, поэтому основную работу приходится вести с вертолетов и самолетов.