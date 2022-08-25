 

Москвичи отметят День города почти на всех площадках столицы

25.08.2022, 15:03, Разное
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Градоначальник сообщил, что в этом году столица отмечает День города реализацией крупных проектов: скоростной диаметр, самое большое колесо обозрения “Солнце Москвы”, международный Дворец единоборств в “Лужниках” и другие.

Программу празднования Дня города выбирали сами москвичи на портале “Активный гражданин”. Наибольшей популярностью у жителей столицы пользуются мероприятия в парках и программы для детей.

Мэр высоко оценил активность и трудолюбие москвичей. “Я думаю, это самое главное в этом юбилее. Ведь юбилей заключается не в количестве лет, а в количестве тех достижений, которые помогают улучшать качество жизни”, – сказал Собянин в эфире “ТВ Центр”.

Столица отметит 875-летие 10 и 11 сентября. Город украсят флагами, декоративными конструкциями, праздничными плакатами, в популярных и знаковых общественных местах обустроят цветочные композиции.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Москва отказалась от масштабных шоу и концертов на День города. Но мероприятия для взрослых и детей проходили по всем столичным округам. Свою программу подготовили культурные центры, театры, библиотеки, городские музеи открылись для бесплатного посещения.


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