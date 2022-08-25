«Нельзя падать до выстрела»

Леонид Гозман* — о решении остаться в России, поступке Яшина и почему невозможно остановить спецоперацию.

Герой выпуска Леонид Гозман* — российский общественный и политический деятель, президент общественного движения «Союз правых сил». 15 июля стало известно, что на Гозмана завели уголовное дело о неподаче уведомления о втором гражданстве, после дело завели и на его жену. Мы обсудили, почему Леонид не уехал, что будет с его уголовным делом и как он готовится к обыску?

* Признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр.

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