 

«Нельзя падать до выстрела»

25.08.2022, 14:45, Разное
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Леонид Гозман* — о решении остаться в России, поступке Яшина и почему невозможно остановить спецоперацию.

Герой выпуска Леонид Гозман* — российский общественный и политический деятель, президент общественного движения «Союз правых сил». 15 июля стало известно, что на Гозмана завели уголовное дело о неподаче уведомления о втором гражданстве, после дело завели и на его жену. Мы обсудили, почему Леонид не уехал, что будет с его уголовным делом и как он готовится к обыску?

* Признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр.

Источник: Новая газета


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