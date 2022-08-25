Скандалы: От главного таланта до вечных травм

Как Алан Дзагоев был мечтой топ-клубов, а стал всеми забытым футболистом

Период активных трансферов в российском и европейском футболе постепенно подходит к концу. Уже в начале сентября команды завершат работу по переходам игроков, составы будут укомплектованы. При этом по-прежнему без клуба остаётся один из главных талантов российского футбола прошлого десятилетия Алан Дзагоев, который летом ушёл из ЦСКА. Лайф рассказывает, как один из лучших футболистов страны был мечтой главных команд Европы, а теперь может остаться на сезон без игры.

Главный талант России: как развивалась карьера Алана Дзагоева

В конце нулевых годов российский футбол испытывал настоящий подъём: «Зенит» взял Кубок и Суперкубок УЕФА, сборная России триумфально взяла бронзу на Евро-2008, а наши футболисты начали интересовать топ-клубы по всей Европе. Примерно тогда же Алан Дзагоев начал превращаться из никому не известного игрока Академии Коноплёва и молодёжки ЦСКА в главную надежду всея России, которой доверяли и которую обожали.

Это кажется сказочным, но Дзагоев очень быстро проделал путь от игрока молодёжки до чуть ли не лидера ЦСКА. Уже в 17 он забивал за клуб первые голы в официальных матчах и раздавал ассисты. В него верил Валерий Газзаев, а вместе с ним, кажется, и вся Россия. Дзагоев был совсем не похож на других — небольшой, худенький паренёк, с сумасшедшим видением поля и умением выдать гениальный пас или самому решить момент.

Даже его первый гол в ЦСКА — настоящее искусство. Великолепная стеночка с Вагнером Лавом и прекрасное завершение атаки. Тогда, в далёком 2008 году, казалось, что Дзагоев должен превратиться в настоящую суперзвезду не только российского, но и всего мирового футбола. Неудивительно, что спустя буквально год его начали сватать в «Челси», «Реал» и другие ведущие команды мира.

— В 2008 году был интерес со стороны «Реала». Насколько я знаю, они меня просматривали, но до конкретики не дошло. Конкретика была дважды. В 2009 году Жирков по просьбе Абрамовича связывался со мной на предмет перехода в «Челси», а в 2010 году был вариант со «Штутгартом». Оба раза не сложилось, — рассказывал Алан Дзагоев.

Тогда Дзагоева не понимали многие. Казалось, что перед футболистом открыты все двери и вся Европа ждёт, а он остаётся в ЦСКА, где проведёт 13 с лишним лет. Однако позже вскрылось несколько проблем Алана. Первая — травмы. Дзагоев в какой-то период карьеры стал буквально-таки «хрустальным», проводя гораздо больше времени в лазарете, нежели на поле. Тем не менее он раз за разом набирал кондиции и доходил до нужной формы.

Вторая проблема — характер. У Дзагоева было несколько скандалов с тренерами ЦСКА. Самый яркий — с Леонидом Слуцким. По некоторым данным, армейцы даже выставляли Дзагоева на трансфер, но конфликт удалось потушить после того, как футболист извинился перед тренером. Правда, «взрывным» полузащитник был не только за пределами поля, но и на нём. Сколько в его карьере было странных жёлтых и красных карточек — не сосчитать.

Тем не менее Дзагоев всё равно оставался мечтой для многих команд. Однако он так и не уходил из ЦСКА. Всё изменилось этим летом, когда воспитанник осетинского футбола принял решение не продлевать контракт с клубом и поискать новые варианты продолжения карьеры. Решение стало для многих шоком. Впрочем, тогда казалось, что Дзагоев достаточно быстро найдёт, где ему продолжить карьеру.

— Дзага перешёл к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ПФК ЦСКА будет помнить до конца жизни, — говорил гендиректор красно-синих Роман Бабаев.

Где будет играть Алан Дзагоев?

Прошло три месяца с того момента, как Дзагоев ушёл из команды. Один из самых одарённых и опытных футболистов России неожиданно для многих до сих пор так и не нашёл себе новую команду. Удивительное дело, но примерно в такой же ситуации сейчас и Денис Черышев, который, впрочем, призывает болельщиков немного подождать. Дзагоев же о том, где будет играть, говорит немного.

При этом завершать карьеру футболист не собирается. По крайней мере, до ухода из ЦСКА он говорил, что ещё будет играть. Изменилась ли ситуация сейчас — неизвестно. Слухов о Дзагоеве очень немного. Самый яркий — возвращение в «Аланию». Родная для Дзагоева команда, которая борется за выход в РПЛ из Первой лиги, была бы рада видеть одного из лучших воспитанников осетинского футбола в своих рядах. Да и болельщики бы такой переход оценили на все 100.

— С Дзагоевым сейчас переговоры идут. Ждём ответа от Алана. Я считаю, мы сделали ему адекватное предложение. Первая реакция — «хочу домой», безусловно. Постараемся договориться, — заявил вице-президент «Алании» Данил Гуриев.

А вот сам Дзагоев настроен куда более решительно. Футболист признавался, что ему интересны варианты с заграницей — Турцией или же ОАЭ. И если второе кажется совсем уж экзотичным, то вот первое — очень даже неплохо и вполне реально. Только этим летом на турецкий берег уехали два россиянина — Магомед Оздоев и Артём Дзюба. И последний, к слову, уже забил.

— Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны. Мы ведём переговоры, — говорил Дзагоев больше месяца назад.

Судя по всему, договориться стороны либо не смогли, либо решили взять некоторую паузу в этом вопросе. Тот же Дзюба переговоры с турецкими командами вёл очень долго. А вот самый свежий слух сватает Дзагоева в «Урал». Поводом для таких домыслов стал фактор Виктора Гончаренко, который с недавнего времени руководит «шмелями». Однако далеко не факт, что клуб из Екатеринбурга потянет зарплату Дзагоева. С другой стороны, это было бы очень интересным возвращением.

Тем не менее становится очень досадно, что один из ярчайших игроков в новейшей российской футбольной истории так и не может найти себе новое пристанище. Дзагоеву 32 года, и это не тот возраст, когда надо заканчивать. Он явно ещё не сказал своего последнего слова, и хочется верить, что финальные аккорды его карьеры только впереди. Иначе история очередного российского таланта закончится слишком грустно и неожиданно.

Шамиль Гаджиев

Оригинал материала: “Лайф”