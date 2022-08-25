 

Ах вот оно как – Личное мнение

25.08.2022, 14:25, Разное
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Новость, которую вчера все пропустили мимо ушей — ИКЕА не собирается продавать свой бизнес в России, а хочет снова открыть в магазины «после смены экономической обстановки», как сообщает источник ТАСС.

Прогнозируют, что это произойдёт через год-два. А до тех пор, площади можно взять в аренду.


Фото: Соцсети

Недавно смотрела интервью Эминчика Агаларова, который занимается как раз торговыми центрами своего отца.

Помимо прочего, он озвучил очевидную мысль, что приостановление работы ведущих магазинов бьёт по всему рынку.

В двух словах суть — люди ехали, например, в ИКЕА за полочками, а заодно ели в кафе, забегали за кроссовками, покупали зубную пасту и так далее. То есть, один магазин давал возможность зарабатывать другим.

Закрытие/приостановка (или как угодно назови это) ведущих магазинов наносит удар по другим продавцам, по владельцам торговых площадей, по всему рынку аренды.

Разве этого в ИКЕА не понимают? Но несмотря на это, они приостановились ещё в марте. А теперь оказалось, что они на голубом глазу хотят вернуться.

А как, позвольте спросить, этот год-два пережить другим? Сколько магазинов вынужденно закроется? На какие шиши владельцы площадей без арендной платы станут оплачивать текущие расходы?

И это я не говорю ещё о людях, которые потеряли работу не только в магазинах, но и на производстве.

Лично я думаю, что за год-два рынок сам выправит ситуацию. Найдутся другие бренды, которые хотят работать, производить, продавать. И когда ИКЕА надумает вновь открыться, всё уже будет хорошо и без неё.

Что думаете?

Источник: Лена Миро


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