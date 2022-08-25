 

FAZ – ЮНЕСКО наградила Меркель премией мира за усилия по приёму беженцев

25.08.2022, 14:05, Разное
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, учреждённой ЮНЕСКО, передаёт Frankfurter Allgemeine. Жюри отметило её «решение в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в частности из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи». Как отмечает издание, правительство, и в первую очередь сама Ангела Меркель, в Германии постоянно подвергались критике за свою миграционную политику и её последствия.


AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, учреждённой ЮНЕСКО, за усилия по приёму беженцев, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Все члены жюри были тронуты её храбрым решением в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в частности из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи, — заявил во вторник председатель жюри и лауреат Нобелевской премии мира Дени Муквеге. — Это урок, который она оставляет после себя истории».

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле также отдала должное усилиям Меркель. «Миротворчество — это и открытие дверей для тех, кто страдает, — пояснила она. — Решение жюри напоминает о том, что приём мигрантов и беженцев является ключевой задачей».

Премия мира имени бывшего президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи была учреждена в 1989 году и ежегодно присуждается ЮНЕСКО отдельным лицам, организациям или учреждениям за вклад в содействие, исследование, сохранение и поддержание мира. Среди лауреатов этой премии Нельсон Мандела, Фредерик Виллем де Клерк и Джимми Картер. Когда состоится церемония вручения премии Меркель, пока неясно.

Значительный поток беженцев вызвал множество дискуссий в Германии и Европе. С одной стороны, немцы отчётливо выражали желание помочь. С другой стороны, правительство, и в первую очередь сама Ангела Меркель, постоянно подвергались критике за свою миграционную политику и её последствия, передаёт Frankfurter Allgemeine.


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