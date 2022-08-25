Insider – экс-сотрудник ЦРУ потребовал от властей США уравнять в правах беженцев из Афганистана и с Украины

Бывший сотрудник ЦРУ и ветеран войны в Афганистане Мэтт Зеллер призвал власти США предоставить афганцам, помогавшим американским военным, доступ к тем же гуманитарным услугам, что и у украинских беженцев, передаёт The Insider. Как отмечает издание, из-за закрытия посольства США в Кабуле граждане Афганистана лишены возможности подать заявку на получение временного разрешения на пребывание в США, в то время как украинцы могут приехать и находиться на территории страны до тех пор, пока не будет оформлена виза или гражданство.



AP

Бывший сотрудник ЦРУ и ветеран войны в Афганистане рассказал, что афганцам, которые ищут убежища в США, не помогают так, как украинским беженцам, передаёт The Insider.

«Президент Соединённых Штатов мог бы прямо сейчас, в эту самую минуту спасти большинство этих людей», — отметил Мэтт Зеллер, старший советник американской организации ветеранов Ирака и Афганистана. Зеллер подчеркнул, что те, кто ожидает помощи в Афганистане, должны иметь доступ к тем же гуманитарным услугам, что и украинские беженцы.

Как отмечает издание, более 300 тыс. афганцев оказывали помощь американским военным в ходе 20-летней войны. Многие из них остались в Афганистане и ожидали виз в течение нескольких лет до вывода войск. Зеллер, который работает с несколькими организациями, оказывающими помощь ветеранам, утверждает, что с тех пор, как к власти пришли талибы*, ему не удалось вывезти из страны ни одного из них.

Вывод войск США из Афганистана был завершён около года назад, 30 августа 2021 года. Американцы провели в Афганистане в общей сложности 20 лет. Конфликт на Украине приближается к шестимесячной отметке, но меры, принятые США для беженцев из двух стран, сильно различаются.

По меньшей мере 76 тыс. афганцев мигрировали в США с тех пор, как в 2021 году было объявлено о планах по выводу войск. С 24 февраля 2022 года попытку найти убежище в США предприняла 71 тыс. украинцев.

Программа под названием Uniting for Ukraine позволяет украинцам приехать в США и находиться на территории страны до двух лет при наличии лица, готового оказывать им финансовую поддержку, а также при соблюдении некоторых других условий. Через эту программу украинцы могут подать заявку на временное пребывание в стране до тех пор, пока не будет оформлена виза или гражданство, что, по словам Зеллера, может занять до 18 лет.

Граждане Афганистана, которые остаются в стране, не могут получить временное разрешение на пребывание в США по гуманитарным соображениям из-за закрытия американского посольства в Кабуле. Эта возможность доступна лишь для тех, кто самостоятельно выехал за пределы Афганистана.

С июля прошлого года заявления на временное пребывание в США по гуманитарным соображениям подали примерно 45 тыс. афганцев, но только 270 заявлений были одобрены, а 2200 — отклонены. Кроме того, подача заявления стоит почти $600, что делает эту возможность недоступной для большинства.

«Если мы можем сделать это для украинцев, почему мы не можем сделать это для самого давнего военного союзника нашей страны?» — задаётся вопросом Зеллер. По словам Зеллера, сегодня афганцы, которые работали с американскими военными и хотели бы покинуть страну, могут попробовать подать заявление на получение специальной иммиграционной визы.

По данным Госдепартамента, эта программа доступна только «лицам, которые работали в Вооружённых силах США или под руководством главы миссии в качестве переводчика в Ираке или Афганистане». Программа имеет ограничения — с её помощью визу могут получить не более 50 человек в год.

«И это при условии, что они уцелели на фоне того, что карательные отряды талибов активно охотятся на них, или пережили нынешний голод, который настолько ужасен, что родители буквально продают своих детей, чтобы получить еду и накормить других своих детей», — отметил Зеллер.

«Единственное, что действительно нужно знать вашим читателям, — это то, что Афганистан — ад на земле, — добавил Зеллер. — Мы бросили подавляющее большинство людей, которым пытались помочь, умирать самой ужасной, мучительной и долгой смертью».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.