Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова

В конце 90-х имя Екатерины Редниковой прогремело на всю страну. Фильм “Вор”, в котором она снялась в паре с Владимиром Машковым, покорил зрителей и был номинирован на “Оскар”. Редникову называли одной из самых перспективных молодых актрис, но вскоре она почти перестала появляться на экранах. После громкого успеха звезда решила попробовать себя в Голливуде. Этот период стал для нее переломным как в творчестве, так и в личной жизни.

Екатерина Редникова родилась в 1973 году и с детства мечтала стать актрисой. Окончив школу, будущая звезда отправилась штурмовать театральные и поступила в ГИТИС. Уже на первом курсе, в 1990 году, актриса дебютировала на экранах. Однако известность пришла к ней только спустя несколько лет упорной работы.

В 1997 году артистка получила главную роль в фильме “Вор”. Именно эта работа стала для нее знаковой. Редникова прославилась, завоевала признание и получила несколько престижных наград. Казалось, после громкого успеха перед молодой актрисой должны были открыться все двери. Однако за триумфом последовала темная полоса.

В конце 90-х Екатерина, как и многие другие артисты, осталась почти без работы. Тогда Редникова решила попытать счастья в Голливуде. Она не надеялась стать большой звездой, но все же не упускала шанса проявить свой талант. За границей актриса снялась в нескольких картинах.

Личная жизнь Редниковой тоже не стояла на месте. В 2008 году она вышла замуж и породнилась с Дмитрием Медведевым. Супругом артистки стал дядя политика – известный продюсер Сергей Конов. Избранник оказался старше артистки на 18 лет, но разница в возрасте не помешала им построить семью. В 2012 году, когда Екатерине было уже под 40 лет, у пары родился сын Лавр. Мальчик появился на свет в Лос-Анджелесе.

Казалось, что супруги живут душа в душу. Однако в 2015 году в прессе поползли слухи о разладе в семье. Екатерина Редникова пришла на кинофестиваль с аргентинским бизнесменом и графом Алехандро Зичи-Тиссеном. Поговаривали, что к мужу артистка не вернулась, но та хранила молчание. Лишь в прошлом году Редникова подтвердила, что они с супругом давно расстались.

Сейчас Екатерине Редниковой 49 лет. Актриса продолжает проживать в Штатах, но периодические приезжает на родину сниматься. С бывшим мужем звезде удалось сохранить дружеские отношения. Они вместе воспитывают сына Лавра. Мальчик говорит на двух языках и часто сопровождает маму в поездках по России.