Никакой готики, будут варианты под все стили: тенденции и модные дизайны черного маникюра – главного микротренда осени 2022

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25.08.2022, 13:33, Разное
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Прошли те времена, когда черные ногти ассоциировались исключительно со стилями готика и гранж. Сегодня модный черный маникюр – это почти классика. Этот цвет универсален, поэтому его можно носить в любое время года. Мы собрали подборку модных дизайнов черного маникюра – главного микротренда осени 2022 года.

Загадочный черный

Современные тенденции нейл-дизайна позволяют удовлетворить любые предпочтения – от лаконичных и ненавязчивых до невероятно красивых и волнующих. Среди главных примеров маникюра сезона 2022-2023 — дизайн ногтей в черном цвете, который выглядит загадочно.

Сочетание матового и глянцевого лаков пользуется популярностью уже не первый год, но на сегодняшний день оно настолько востребована, что обещает оставаться на вершине своей актуальности и в ближайшие сезоны.

Французский маникюр

Если вы любите экспериментировать и не хотите ограничиваться одним цветом, то обратите внимание на этот дизайн. Он выглядит необычно и ярко, но в то же время элегантно.

Рисунки на ногтях

Абстрактные рисунки на ногтях (особенно на длинных ногтях) на глубокой черной основе и белыми мазками или другими цветами в стиле мехенди смотрятся неординарно и необычно, но довольно привлекательно и интересно.

Не все будут делать такой маникюр, но это довольно смелое решение, которое само за себя говорит о его обладательнице.

Романтичные особы любят украшать свои ногти надписями и маленькими рисунками, которые красиво дополняют черный лак и выглядят очень нежно. Минималистический стиль – отличный выбор для тех, кто не любит броские дизайны на ногтях.

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Дизайн со стразами

Любители экстравагантности и блеска в образе часто носят на длинных ногтях плотное расположение камней яркого прозрачного цвета и черного оттенка страз.

При этом камни могут быть как крупными, так и мелкими. В любой вариации такой маникюр обращает на себя внимание и выглядит необычно.

Шахматный рисунок

Шахматный рисунок – выигрышный вариант. Он всегда выглядит элегантно и модно. Такой дизайн подходит женщинам разных возрастов, в том числе и подросткам. При этом вы можете варьировать оттенки базы на разных ногтях, в зависимости от своих предпочтений.

Стильный матовый

Если вы хотите нанести на ногти черный лак, но не можете определиться с дизайном, то выбирайте классику. Матовый черный лак смотрится элегантно и уместно в любой ситуации. Особенно красиво он выглядит на длинных ногтях. Помните об уходе за кутикулой после маникюра, чтобы ногти выглядели ухоженно.


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