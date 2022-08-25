В библиотеке Иерусалима нашли повествование об отправке раввина Рюрика бен Иегуды на княжение в Новгород

Учёные Университета Бен-Гуриона в Иерусалиме смогли перевести на современные языки текст, найденный в глубинах Иерусалимской библиотеки в 1999 году.

Летопись повествует об отправке раввина по имени Рюрик бен Иегуда в далёкий северный город на княжение.

Текст, написанный одним из работников Иерусалимской синагоги на малоизвестном диалекте арамейского, предположительно датирован 870-м годом нашей эры. Его не удавалось перевести на протяжении более чем 20 лет – научное сообщество Израиля принципиально отвергало идею о том, что речь идёт о Новгороде, все подобные переводы считались некорректными.

Однако найденные антропологами многочисленные летописные упоминания о раввине Рюрике бен Иегуде, которого «далёкое северное племя» призвало возглавить наёмную рать за 1200 шекелей серебром в год, заставили исследователей пересмотреть своё отношение к этой версии. Из документа также можно сделать вывод известно о вопиющей коррумпированности Рюрика на новом посту, из-за чего местные жители прозвали его «ворягом». Двадцатистраничный текст переведённой летописи опубликован на сайте Университета Бен-Гуриона.

По словам одного из переводчиков, доктора исторических наук Натана Йосефа, изложенные в летописи эпизоды не слишком удивительны для того времени.

– Сейчас это бы назвали частной военной компанией, но смысл был в том, что рэб Рюрик бен Иегуда был известным в Иудее специалистом по военному делу, – поясняет учёный. – Он поехал обучать дикарей тактике и стратегии. Из текста мы узнаём о многочисленных жалобах новгородских бояр на то, что наш соотечественник якобы много воровал, но это явное преувеличение в рамках свойственного этому историческому периоду антисемитизма.

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