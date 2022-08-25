Мнение: Зачем задержали Ройзмана?

В Екатеринбурге задержали Евгения Ройзмана.

Прокремлевский Telegram-канал «Незыгарь» пишет, что задержание Ройзмана – это:

– сигнал Западу и недвусмысленное предупреждение российским либералам всех степеней системности. Возможно даже последнее предупреждение.

– это продолжение зачистки политического поля России.

-это артподготовка именно к ЕДГ-2022, деморализующий трубный сигнал уже начавшей предвыборную мобилизацию оппозиции: не вздумайте пытаться раскачивать лодку, посадим всех.

– это зачистка политического пространства от потенциальных лидеров протеста.

В общем, Ройзман популярен. К Ройзману прислушиваются люди…. А популярные персоны, не поддерживающие спецоперацию России на Украине, похоже, тревожат власть. Вот и задержали Ройзмана. Так или не так?

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