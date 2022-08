Мнение: Если нечто выглядит как утка

Прорвавшаяся на похоронах Дугиной фраза Слуцкого «Одна страна, один президент, одна победа», почти дословно воспроизводящая небезызвестный нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер» («Ein Volk, ein Reich, ein Führer») – вряд ли оговорка, хотя всегда нужно делать скидку на интеллектуальный уровень сегодняшней российской «элиты».

Жесткая необходимость перехода к фашизму диктуется тем положением, в котором сегодня находится режим-банкрот. Идейной основой любого фашизма (нацизма, расизма и прочих человеконенавистнических идеологий) является разделение окружающего пространства на однозначно враждебное и однозначно союзное. В нормальной жизни деление тоже существует, но тем норма и отличается, что подразумевает наличие механизма согласования интересов, включая даже антагонистические. Так называемый двуполярный мир потому и существовал, что две системы, искренне желающие крушения друг друга, при этом вполне рационально сосуществовали и в рамках собственных базовых этик сотрудничали по обширному кругу вопросов. Кстати, уже по этому признаку люди, проводящие аналогии между германским нацизмом и советским коммунизмом, весьма и весьма натягивают ёжика на кактус, подгоняя реальность под свои убеждения. Коммунизм вполне мог мирно сосуществовать с окружающим пространством, а вот нацизм — нет.

Фашизм лишен этой роскоши, так как в нем не заложены механизмы сосуществования. «Должен остаться один»©

Фашизм в любой из своих версий вынужден по совершенно объективным обстоятельствам создавать внутренний механизм лояльности, который принято называть «солидаризм». Все внутренние противоречия, согласно ему, являются несущественными перед ключевым маркером, делящим окружающее пространство на «мы» и «они». Поэтому германский рабочий и германский промышленник не имеют никаких классовых противоречий перед лицом огромной массы «унтерменшей», единственной целью жизни которых является полное уничтожение арийской расы.

Перейдя в режим «осажденной крепости», режим Кремля вынужденно (а осознанно или нет, в данном случае уже несущественно) переходит к солидаристским инвективам в своей риторике. Искать в ней хоть какую-то, даже совсем формальную, логику бессмысленно. Она исходно алогична. «Верую, ибо абсурдно» – известная фраза, которую нужно понимать чуть-чуть иначе: «Верую, ибо [иное] абсурдно». Ничего иного, кроме веры, невозможно противопоставить алогичным и выходящим за рамки здравого житейского и бытового смысла посылам, а потому абсолютная лояльность — ключевое правило в ситуации, когда логика перестает работать.

С идеологиями, в основе которых находится солидаризм, как раз эта история: они настолько противоречат элементарным человеческим понятиям, которые требуют наличия хоть каких-то механизмов согласования интересов, что отсутствие логики требуется заменить абсолютной лояльностью. Что, собственно, и является базовым постулатом любой версии солидаризма. Раз ты немец, ты не можешь не поддерживать фюрера, иначе ты не немец со всеми вытекающими их этого последствиями.

А чтобы фантомная человечность и здравый рассудок не могли помешать, следует заявление фюрера: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью". До таких прямых аналогий даже скорбные умом российские руководители всё-таки ещё не дошли (хотя кто знает, что будет дальше), но что такое закон омерты, они знают прекрасно и используют его в полной мере. Памятное собрание Совбеза, где каждый высший бонза режима публично под камеру, пусть и запинаясь и потея, но произносил слова одобрения спецоперации, спустилось вниз по цепочке, когда небезызвестный писатель ультра-патриотической позиции начал требовать от коллег по цеху публичного одобрения, записывая молчащих во враги нации. Там даже какие-то списки начали составляться, если мне не изменяет память…

В скобках нужно отметить, что в ряде стран (в той же Балтии), где весьма сильны традиции фашизма, начали вводить (или пытаются ввести) нормы, требующие публичного же и под запись осуждения спецоперации — здесь процесс абсолютно аналогичный, пусть и с обратным знаком. Под тончайшим налётом карго-демократии там точно такой же фашизм, и не нужно даже пытаться найти хоть какое-то иное объяснение очевидному.

Суть солидаризма — полный отказ от любых личных убеждений и следование только тем, которые сегодня провозглашены фюрером (кем бы этот фюрер не являлся — конкретным персонажем или идеологической обезличенной установкой).

Раз так — то не стоит удивляться возникающим аналогиям современной России с нацистской Германией. Аналогичные процессы, происходящие с режимами, вызывают аналогичные решения и подходы. Фраза Слуцкого, возможно, случайна и сказана не от великого ума, но ее высказывание, да еще и в весьма примечательной обстановке — вещь, совершенно неудивительная и объективная.

If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. (Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка).©

—