Spectator – у стран Запада не получается коллективно изолировать Россию

Санкции привели к тому, что Лондон больше не получает газ и нефть напрямую из России. Однако, как пишет The Spectator, есть основания полагать, что российские энергоносители всё же поступают в Британию обходными путями. Это говорит о том, что ни Великобритания, ни западные страны коллективно не могут изолировать Россию.



AP

Рост цен на электроэнергию даёт представление о том, во что британцам обходятся санкции, введённые против России. Как пишет The Spectator, согласно показателям в сфере торговли, опубликованным Управлением национальной статистики, Великобритания достигла одной из своих главных целей: она преодолела зависимость от российских энергоносителей. Однако это совсем не означает, что страна ограждена от проблем с поставками газа, с которыми сталкиваются Германия и другие европейские страны.

Как продолжает автор материала, хотя Лондон импортирует больше СПГ из США и Катара и, более того, в последние месяцы реэкспортирует его часть в континентальную Европу, он остаётся в конце европейского трубопровода, на восточной оконечности которого голубое топливо подаёт Россия. И, когда наступит зима, нехватка российского газа скажется на британских запасах.

Автор статьи отмечает, что одной из сенсаций в публикации статистических данных следует назвать информацию о том, что взамен импорта нефти из РФ Великобритания увеличила объёмы закупок из Бельгии. Но у Бельгии нет нефтяных ресурсов, у неё есть только заводы, на которые поступает сырая нефть, импортируемая из других стран. И хотя это не означает, что переработанная нефть, которую Великобритания закупает в Бельгии, в любом случае является российской, но по приведённым данным по экспорту и импорту невозможно понять истинное происхождение товаров, поскольку в них лишь указана страна, из которой они поступили в Великобританию.

Как заключает автор статьи, российская экономика могла серьёзно пострадать от западных санкций. Однако справедливо предположить, что они не столь идеальны, как пытаются убеждать, и что существует определённая утечка российского экспорта на Запад.

«Ни Великобритания, ни западные страны коллективно не могут изолировать Россию. Хотя Москва экспортирует меньше нефти и газа на Запад, она увеличила объёмы поставок в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены в том, что какое-то количество этих энергоносителей не попадёт опять в Великобританию?» — задаётся вопросом автор The Spectator.