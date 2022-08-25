 

Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия

25.08.2022, 12:20, Разное
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В последнее время телефонные и интернет мошенники активизировались и буквально начали терроризировать жителей России. Лишиться кругленькой суммы можно даже после телефонного разговора. Однако недавно мошенники придумали новый способ – простой, но, как оказалось, эффективный. Об этом сообщает “Пятый канал”.

Ситуация случилась в Краснодаре, где пятьдесят человек потеряли дома. Некий Юрий Калантаевский давал деньги в долг под залог жилья. Так, Виктория Незнамова взяла у него около трехсот тысяч рублей на ремонт крыши. Мужчина дал номер счета, куда надо переводить деньги, а затем пропал. Мошенник продал долг знакомым, а счета начали меняться с молниеносной скоростью.

В итоге женщина запуталась в реквизитах и, не понимая, куда отправлять деньги, перестала платить. Выждав момент, Калантаевский внезапно объявился и потребовал дом, который, на секундочку, стоит восемнадцать миллионов рублей. “Не принял платеж по последнему займу, от нас бегал”, – сетует обманутая Виктория.

Стоит отметить, что на законодательном уровне частные займы запрещены. Но мошенники находят способы обойти закон. К сожалению, факт мошенничества доказать практически невозможно, ведь люди самолично отдают обманщикам кровные сбережения. Несмотря на то, что на Калантаевского завели уголовное дело, вернуть дома вряд ли получится.

Порой сложно поверить, что люди сами закладывают имущество, однако частные кредиторы умеют найти подход к каждому. Они способны надавить на человека, заговорить его, а потому успешно загребают к рукам чужую недвижимость.


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