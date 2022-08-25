 

Дезертирства, суициды и чудовищные потери: украинская армия находится на грани распада

25.08.2022, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ежедневно на фронте гибнут сотни военнослужащих ВСУ. Украинское командование бросает на фронт плохо подготовленные подразделения, не имеющие ни мотивации, ни военных навыков.

О катастрофе в ВСУ свидетельствуют утекшие в Сеть документы из Генштаба украинской армии. О критическом состоянии украинской армии сообщили начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Владислав Клочков и и.о. начальника Управления по работе с сержантским составом ВСУ штаб-сержант Александр Ежаковский.

По их данным, с начала спецоперации России армия Украины потеряла около 191 тысячи человек. И это без учета пропавших без вести. С ними цифры могут быть в разы больше.

Подлинность данных подтверждает бывший заместитель командующего войска США в Европе Стивен Твитти. Он сравнил количество мобилизованных украинцев и реальную численность ВСУ и сделал вывод: боевые потери Киева могут превышать 200 тысяч человек. Мобилизация ситуацию не спасает: укомплектованность частей ВСУ остается на уровне 43-38%.

“Беда со снаряжением и оружием, средствами защиты. Полностью «одеть» выходит лишь каждого третьего бойца. До 80% тех, кто попал в первую волну мобилизации, уже убиты, ранены или дезертировали”, – написал в своем телеграм-канале публицист Борис Якеменко.

Неудивительно, что мотивации нести воинскую службу у украинцев уже не осталось. Согласно тому же докладу Клочкова и Ежаковского, с июля по август выявлено более 4,2 тысячи случаев дезертирства и отказов выполнять приказы. Подавляющее большинство таких случаев приходится на недавно попавших в армию.

За 30 лет Украина лишилась всех национальных богатства, потеряла национальное достоинство, именно поэтому ситуация в ВСУ настолько катастрофическая, а значительная часть поставленных Западом вооружений нуждается в ремонте, объяснил Якеменко. Он подчеркнул, что моральный дух армии врага и потери – важнейшие критерии для оценки результативности военной кампании.

“В российской армии всегда можно было наблюдать парадоксальную картину – чем выше потери, тем сильнее желание стоять насмерть. Не случайно общемировой показатель моральной устойчивости (сколько процентов техники и личного состава армия должна потерять, чтобы ощутить поражение) Российской / советской армии был всегда на уровне 70-75%, в то время как на Западе 30-35%”, – добавил публицист.

Резкое падение морального духа наблюдается не только у солдатского, но и офицерского состава ВСУ. Согласно докладу генерала Клочкова, с июля по август счеты с жизнью свели более 120 офицеров. Так, 31 июля покончил с собой заместитель командира 14-й механизированной бригады, на следующий день — командир 66-й механизированной бригады, подобные случаи фиксировались среди командного состава 57-й мотопехотной бригады и даже элиты вооруженных сил – десантно-штурмовых бригад.

Очевидно, что ВСУ теряют способность оказывать сопротивление. При таком состоянии армии Киеву не стоит питать ни малейших надежд на успех анонсированного контрнаступления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / Любить, вместе, достичь: как составить цепочку из слов-паролей для обретения любви

22.03.22 / Армения и Грузия вернут России сбежавших IT-специалистов

28.02.22 / “Все упиралось в детей”: Георгий Мартиросян считает, что брак с Васильевой распался из-за ее любви к своим наследникам

29.07.22 / После сильных дождей и гроз аэропорт Шереметьево снова принимает и отправляет рейсы

01.10.21 / Отшелушивающие маски, глина и не только: как ухаживать за кожей лица в сезон дождей

08.07.22 / Шок! В Сеть просочился снимок облысевшего Киркорова

03.04.22 / Что такое душа и куда она уходит после смерти?

18.06.21 / Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании

09.06.22 / Шесть природных водоемов Москвы очистят с помощью микроорганизмов

26.05.22 / Мнение: Флаги над Красным Лиманом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика