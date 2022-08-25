 

Мнение: О разводе Путина… Это уже полный провал?

25.08.2022, 11:45, Разное
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Нет, ну а что такого?

В конце концов, любой президент, канцлер, председатель и даже царь — всего лишь человек. С его чисто человеческими слабостями, комплексами, уязвимостями, предубеждениями, стереотипами и прочими «личными особенностями». На которых, в принципе, можно сыграть — и даже играть пытаются

Так что нет ничего удивительного в том… что любого главу государства пытаются «развести» многие акторы. Как из ближнего круга, так и внешние.

Вот и с нынешним российским президентом Владимиром Путиным приключилось это же самое. В очередной раз, надо заметить.

Вообще, нынешний август — это сезон поистине удивительных историй. Сосредоточимся на одной из них, которая прямо относится к нашему Национальному Лидеру™. Её поведал недавно свежеиспечённый бундесканцлер Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, он ещё до начала российской спецоперации заявлял президенту РФ, что «#Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет». И что вообще-то #НАТО не угрожает Москве и носит оборонный характер. Заметим в скобках, что примерно в те годы, когда Владимир Путин заведовал клубом в Дрездене, будущий нынешний канцлер активно громил «агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора», о чём, безусловно, было известно и восточногерманской разведке, и советской.

Наивный, наивный Олаф Шольц! Кого он надеялся «развести» своими голубиными трелями? Ну разве же Владимир #Путин, годами воспитывавшийся на политинформациях о враждебности Североатлантического Альянса, мог поверить в миролюбие блока, который с 1991 года, с момента крушения «главного геополитического противника всего цивилизованного мира» только и делал, что… расширялся на Восток, вопреки ранее дававшимся двусмысленным обещаниям. Надо полагать, в целях более лучшей обороны?

И тем более, разве мог российский политик, который за неполную четверть века встречается уже с четвёртым федеральным канцлером, всерьёз воспринимать «гарантии на 30 лет вперёд»? Уж он-то прекрасно знает, что будет сказано, когда — именно «когда», а не «если» — и эти обещания будут нарушены. «Канцлер Шольц высказывал личное мнение, он не был уполномочен давать гарантии от имени всего Блока, само наличие подобных обещаний противоречило бы “политике открытых дверей”, зафиксированной в Североатлантическом договоре, так что вам всё показалось или вы не так поняли», — всё это в России уже многажды слышали по аналогичному поводу. И сделали выводы.

Так что логика Владимира Путина, пропустившего всю эту голубятню мимо ушей, понятна. А вот логика Олафа Шольца…

Неужели он и правда надеялся так дёшево «развести» Владимира Путина, словно какого-нибудь туземца стеклянными бусами? И неужели человек с таким уровнем понимания внешней политики действительно возглавляет ведущую страну Европы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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