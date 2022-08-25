Грядёт путч. Из-за дефицита электроэнергии в Германии начали останавливаться пивзаводы

Массовая приостановка работы

пивных заводов в ФРГ может стать причиной для масштабного политического

кризиса и даже путчей – о такой вероятности предупреждают политологи и социологи, а с недавних пор к ним начали прислушиваться и политики.

Экс-канцлер Герхард

Шрёдер призвал немецкое правительство принять экстренные меры по снижению цен

на электроэнергию. В противном случае ФРГ может ожидать государственный переворот. Он напомнил, что стоимость электричества достигла исторического максимума, многие производства прекратили работать.

«Уже более

трети пивзаводов не отгружают продукцию, а для наших людей пиво – это святое. Если мы

не исправим ситуацию, то грядёт путч», – предупредил он в эфире телеканала Deutscher

Fernsehfunk.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в начале года в стране работало полторы тысячи пивных заводов. В настоящий момент более

500 из них полностью прекратили работу, а остальные перевели своих сотрудников на

сокращённый рабочий день. Стоимость пива только за последний месяц

выросла на 30%, а в некоторых землях пенный напиток подорожал в два раза или больше.

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