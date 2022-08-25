Грядёт путч. Из-за дефицита электроэнергии в Германии начали останавливаться пивзаводы
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Массовая приостановка работы
пивных заводов в ФРГ может стать причиной для масштабного политического
кризиса и даже путчей – о такой вероятности предупреждают политологи и социологи, а с недавних пор к ним начали прислушиваться и политики.
Экс-канцлер Герхард
Шрёдер призвал немецкое правительство принять экстренные меры по снижению цен
на электроэнергию. В противном случае ФРГ может ожидать государственный переворот. Он напомнил, что стоимость электричества достигла исторического максимума, многие производства прекратили работать.
«Уже более
трети пивзаводов не отгружают продукцию, а для наших людей пиво – это святое. Если мы
не исправим ситуацию, то грядёт путч», – предупредил он в эфире телеканала Deutscher
Fernsehfunk.
Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в начале года в стране работало полторы тысячи пивных заводов. В настоящий момент более
500 из них полностью прекратили работу, а остальные перевели своих сотрудников на
сокращённый рабочий день. Стоимость пива только за последний месяц
выросла на 30%, а в некоторых землях пенный напиток подорожал в два раза или больше.
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