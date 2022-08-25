Постпред Польши при ООН – на радость России брюссельские элиты сами приведут к краху идеи ЕС

Вместо того чтобы укрепить свои восточные границы и дать больше голоса странам Центральной и Восточной Европы, а особенно Польше — главному эксперту по России, Запад одержим идеей федерализации, считает постпред Польши при ООН в Нью-Йорке Кшиштоф Щерский. В беседе с Gazeta Polska он объяснил, что это только погубит ЕС и сыграет на руку Путину.



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В ООН обратили внимание на то, что интенсивность эмоций вокруг украинского кризиса явно упала. «Всё указывает на то, что пик мирового интереса к ситуации на Украине уже позади. Однако это не касается последствий. Этот конфликт обладает потенциалом стать переломным моментом в истории XXI века, потому что его масштабы и значение куда шире, нежели сама непосредственно затронутая им территория. Он имеет фундаментальное значение для миропорядка, и мнимое снижение интереса мира не уменьшает его значения», — заявил изданию Gazeta Polska постпред Польши при ООН в Нью-Йорке Кшиштоф Щерский.

Дипломат уверен, что этот конфликт вписывается в более широкий контекст международной ситуации, которая сегодня чрезвычайно сложна. «Её нужно рассматривать в перспективе пандемии, экономического кризиса, инфляции, резко дорожающей жизни, роста цен на энергоносители, проблем с продовольствием и трудностей, вызванных стихийными бедствиями», — перечисляет Щерский. Одновременно он полагает, что ядерная угроза никуда не исчезла. «Это на самом деле взрывоопасная смесь, которая может разнести весь мир, который мы знаем. И РФ старается использовать все эти сложности для того, чтобы в корне изменить сегодняшний миропорядок», — объяснил он.

По его мнению, РФ намерена поставить под сомнение сегодняшний глобалистический, наднациональный мировой порядок, во главе которого стоит элита мирового богатства, и обличить их притворство и эксплуатацию более бедных. Посыл и предложение Москвы в адрес угнетённых стран слышен и весьма опасен. «Явно видно, что Путин начал при помощи этой спецоперации игру с более высокой ставкой. Он бросает вызов порядку, основанному на общих правилах сотрудничества, говоря, что его цель — это лицемерные глобализирующиеся элиты, а не право и порядок. Эти слова мы не должны игнорировать», — подчеркнул он.

Щерский согласен с тем, что это благодатная почва, российский лидер справедливо обращается к настоящим человеческим чувствам, которые во многих частях мира уже разделяют, и эти аргументы будут воспринимать серьёзно. «Во время этого конфликта РФ совершает необычайно интенсивную дипломатическую работу. Некоторые могут этого не заметить, они могут даже сомневаться в её эффективности, но это неправильно — мы не должны недооценивать этих действий», — отметил дипломат. Он обратил внимание, что если эта работа нисколько не эффективна в отношении Польши, то это вовсе не значит, что россиян не услышат в Африке, Азии, Южной Америке или на Ближнем Востоке.

Он уверен, что у РФ на самом деле есть большое влияние в мире ещё со времён деколонизации и советской роли в этом процессе. «На самом деле РФ не в обороне: у неё на руках есть много карт, чтобы разыграть эту битву в глобальном измерении», — добавил он.

В интервью Gazeta Polska дипломат обратил внимание на то, что, пока западные страны недальновидны, эгоистичны, наивны в отношениях с Россией, а также несолидарны со странами Центральной и Восточной Европы, любая зависимость от РФ будет представлять собой опасность. Особенно потому, что, по его мнению, глобализация — это хромой проект, не устойчивый к каким-либо потрясениям. Именно этим и пользуется Россия. «Мир должен понять, что конфликт на Украине — это не только бой за большую или меньшую часть этой страны, или даже за всю неё, — это борьба с мировым порядком. Здесь нет места для каких-то гнилых компромиссов», — предупредил он.

Щерский призывает ЕС быть последовательным в своих антироссийсих действиях и прежде всего укрепить восточный фланг союза и дать большее право голоса странам Центральной и Восточной Европы, которые куда лучше знают московского соседа. Более того, ЕС должен признать, что в долгосрочной перспективе Российская Федерация более не будет партнёром, и, соответственно, скорректировать планы на своё будущее в обход неё. «Тем временем ничего такого не происходит. Совершенно наоборот. И это я считаю математической ошибкой брюссельской элиты, Еврокомиссии и парламента», — отметил политик. Более того, он назвал более важной целью агрессивных нападок со стороны Еврокомиссии Польшу, а не Москву.

По его мнению, не было сделано никого стратегического, долгосрочного поворота в европейской политике в отношении России. «Значительная часть элиты ЕС убеждена в том, что этот конфликт пройдёт и всё вернётся в норму. В норму — согласно их пониманию. Но Путин посылает чёткий сигнал: это не пройдёт. Поэтому все предложения сторонников переждать войну и вернуться к прежнему положению дел — это отложенное во времени самоубийство ЕС. Во-вторых, брюссельская элита не в состоянии ментально измениться настолько, чтобы признать нас равными. У них глубоко укоренившаяся вера в то, что мы — худшая Европа, менее важная. К сожалению…», — рассказал польский дипломат.

Насильственную федерализацию в ЕС он называет не чем иным, как развёртыванием красной дорожки для московской политики в Европе. «Чем больше будет федерализации,

тем больше будут расти центробежные силы в союзе. Именно те, которые в сотрудничестве с Путиным ничего плохого не видят, а прямо-таки наоборот… Вот чего я боюсь сегодня больше всего: вместо того чтобы ответить на стратегический вызов, брошенный Кремлём, европейские элиты приведут к тому, что Путин добьётся своих целей. Он использует их одержимость федерализацией или создания какого-то сверхгосударства, чтобы разрушить сообщество и похоронить проект ЕС. Он выиграет этот бой руками европейских федералистов. Более того, я убеждён в том, что они даже особо об этом не пожалеют», — оценил Щерский. «Запад тешится иллюзией господства и подсчитывает прибыль, но он глух к сообщениям из Кремля… Если он рассчитывает, что, делясь с Россией, он что-то выиграет, то он ужасно ошибается», — резюмировал он.