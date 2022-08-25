В мире: За русофобию РФ накажет Европу рублем

Целый ряд европейских стран продолжают настаивать на том, чтобы полностью запретить российским гражданам въезд в зону Шенгенского соглашения. Какие государства ЕС сопротивляются этому давлению, какие – сомневаются в нужности этого решения, и почему европейский бизнес уже в страхе от возможности его итогового принятия?

Европейские страны, неспособные принять свое поражение в битве за Украину, продолжают антироссийскую политику. То есть, проще говоря, пытаются придумать все новые и новые санкции против России, вводя их, как верно отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «до беспамятства». И сейчас одним из главных пунктов на повестке дня является запрет россиянам посещать страны ЕС – то есть, проще говоря, запрет на выдачу шенгенских виз. Который обсуждается как одна из мер в рамках восьмого пакета санкций.

На сегодняшний день единой позиции по данному поводу в Европе нет.

Против ограничений выступает вся Южная Европа (которая осознает, что туристы из РФ привезут деньги, нужные странам для преодоления коронавирусных ударов по экономике, и в то же время не разделяет русофобских идей восточноевропейских коллег по ЕС), а также Австрия и Венгрия.

Во Франции, Бельгии и Германии пока не определились. Если французы колеблются традиционно (президент Франции Эммануэль Макрон за полгода спецоперации несколько раз проделал путь от потенциального посредника до самого ярого западноевропейского ястреба), то в Германии проблема в коалиции. Сам канцлер Шольц против запрета (по его словам, он «с трудом представляет», как это можно сделать), тогда как его партнеры по правящей коалиции выступают с куда более антироссийских позиций.

За визовый запрет (или как минимум серьезные ограничения в выдаче виз) выступают Чехия, Болгария, Румыния, Прибалтика, Финляндия, Польша, Словения, Дания, Нидерланды. Где-то народ поддерживает эту инициативу – в той же Румынии, например, русских не очень любят из-за приднестровского вопроса. Однако в большинстве стран инициатива по визовым ограничениям все-таки исходит сверху.

«Чешский премьер Фиала – убежденный русофоб. И большинство его министров – тоже. Ради разрыва с Россией они готовы идти на любые потери. При нынешнем правительстве ничего не изменится», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Аналогичных взглядов придерживаются власти Польши и Прибалтики. А некоторые страны – те же Нидерланды – поддерживают санкции из-за отказа РФ жить по европейским ценностным правилам.

«Внешняя политика Евросоюза всегда опиралась на ценностный набор, соответствия которому требовали от контрагентов. Иными словами, трансформация собеседника в процессе взаимодействия разумелась сама собой.

Такое возможно в случае, если упомянутый собеседник вправду воспринимает доступ в Европу как привилегию, точнее, как нечто, что надо заслужить, – пишет главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. – Переговоры о безвизовых поездках между Россией и ЕС, находившиеся на достаточно продвинутой стадии в 2000-е годы, застопорились формально по ряду технических причин. Но фактически все уперлось в тот факт, что с какого-то момента Москва поставила предел возможным внутренним изменениям, а без этого Брюссель не хотел дальнейшей либерализации перемещения».

Тем не менее Европа не оставляла надежды принудить Москву к «соответствию». Если не через межгосударственные отношения, то хотя бы через работу с российским гражданским обществом. Именно поэтому Брюссель не препятствовал визитам россиян в ЕС, а также вкладывал серьезные средства в работу с российским обществом через СМИ (в том числе и в работу с самими журналистами). И, по мнению некоторых европейских политиков, визовый вопрос вполне может теперь стать инструментом давления на Кремль. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена в том, что если российским туристам из Москвы и Санкт-Петербурга запретить въезд Европу, то они это «прочувствуют на своей шкуре» и могут «оказать давление на Кремль».

Однако после начала специальной военной операции ситуация изменилась. Массовая поддержка СВО (помноженная на откровенно одностороннюю линию Запада, граничащую с дискриминацией России) окончательно разделила российское общество по патриотическому принципу. Как условные «евразийцы», так и проевропейские, но при этом патриотичные граждане оказались в одном, государственном окопе. Те же проевропейские россияне, которые готовы были претворять в РФ западную повестку, либо в массовом порядке выехали, либо ушли глубоко на дно, либо (самые безумные из них) оказались под угрозой посадки по статье «дискредитация вооруженных сил».

Поэтому, по всей видимости, политических ограничений на изоляцию россиян уже нет. Ну, по крайней мере, для тех, кто не понимает, что после победного для Москвы окончания СВО с Россией нужно будет как-то снова выстраивать отношения – и выстраивать как с победителем.

Однако то все-таки дело обозримого будущего. Сейчас же на первое место выходят экономические ограничения. В большинстве стран, власти которых поддерживают визовые запреты, население к ним относится весьма скептически. А местный бизнес вообще разводит руками.

«Граждане РФ составляли не самую крупную группу туристов в Чехии. Немцев, итальянцев и поляков было явно больше. Но традиционно оставляли больше всех денег. Поэтому для чешских владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов это, конечно, было бы ударом, – говорит Вадим Трухачев. – Прага, Брно и Пльзень отсутствие наших переживут. Городу-музею Чески Крумлов уже значительно сложнее. А для Карловых Вар отсутствие наших туристов смертельно – их в полной мере заменить нельзя».

Так, в Сети появилось письмо чешских отельеров, где они говорили, что с февраля из-за отсутствия русских туристов недополучили миллионы евро прибыли. Якобы туристы из других стран не могут заменить российских (видимо, по причине более низкой платежеспособности), и отели спасаются только за счет русских же туристов, которые прибывают в Чехию транзитом из других стран. Очевидно, что если выдача виз будет прекращена, то и визитов не будет.

Еще хуже ситуация в Прибалтике. В частности, Латвии, столица и курорты которой кормились с россиян. «Тут проводились различные фестивали – «Новая волна», Камеди Клаб, КВН и т. п. Юрмала во многом жила за счет российских туристов. В целом их доля в общем турпотоке достигала 80%, но главное даже не в этом. Русский турист тратил деньги. Если немцы приходили в рестораны скромно поесть, то москвичи обычно оставляли самые большие чеки. И это без учета всяких российских публичных лиц, за которыми в РФ был надзор, – тут никакого надзора не было, и они вполне могли тратить большие суммы денег.

Затем начался ковид, и турпоток прекратился. Мы два года ждали, пока русский турист вернется – и тут начались события на Украине. Да, наши гостиницы все равно полны – тут отдыхают немцы, литовцы, эстонцы, для них организуют какие-то туры. Но все-таки по прибыльности до русских туристов они не дотягивают», – рассказал газете ВЗГЛЯД владелец юрмальского гриль-бара «39K» Виталий Третьяк.

Казалось бы, чешские и латышские рестораторы должны выдохнуть – учитывая разность мнений, ЕС вряд ли проголосует за запрет на выдачу виз россиянам. «Судьба начинания примерно ясна. На уровне ЕС не пройдет, потому что нет единства, к тому же запрет нарушает правила Евросоюза, которые не предусматривают полного афронта по принципу государственной принадлежности, – говорит Федор Лукьянов. – Однако никто не может воспрепятствовать конкретным странам-членам остановить выдачу виз либо сделать процесс максимально сложным и долгим для соискателей».

Собственно, прибалты уже пошли по такому пути. «Прежде всего, мы стремимся к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное… Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В свою очередь Эстония уже запретила российским туристам въезжать в страну, а Латвия уведомила россиян, владеющих видом на жительство (в том числе и тех, кто за этот ВНЖ инвестировал в экономику страны сотни тысяч евро), что ВНЖ продлеваться не будет.

И теперь все гадают, на каком моменте санкционных усилий наступит пресловутое «беспамятство». А также как европейским бизнесменам до этого момента дожить – с нынешними ценами на газ, разрывом торговых цепочек, а также отказом от русских туристов.

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