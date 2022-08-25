В России рассказали о принципе мягкого регулирования систем ИИ

Россия как и другие страны-лидеры по внедрению систем искусственного интеллекта придерживается мягкого регулирования сферы, сообщила руĸоводитель праĸтиĸи «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвоĸатов «Регионсервис» Мария Любимова.

«Международное регулирование искусственного интеллекта строится по принципу нежесткого регулирования. Это декларативные нормы, которые носят характер рекомендательных. Во многих странах национальное регулирование данной проблематики очень похоже. Именно мягкое регулирование помогает сфере активно развиваться», – приводятся ее слова на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

По словам Любимовой, во многих странах-лидерах по внедрению систем искусственного интеллекта регулирование есть, но оно не является жестким.

«Россия с точки зрения как мягкого регулирования, так и законодательного, идет в ногу с европейскими странами и миром. У нас концепт тот же самый», – подчеркнула она.

При этом эксперт подчеркнула, что концепции национального регулирования искусственного интеллекта в РФ также обозначают рынку и производителям продуктов направления, в которых требуется развитие, в том числе стремительное.

«Путем финансирования, конечно, эти направления также поддерживаются», – добавила она.

Также Любимова рассказала, что в разных странах регулирование в области искусственного интеллекта построено на принципе уделения особого внимания ряду сфер.

«Медицина по важности среди них является одной из первых. Также как и рынок труда, и автомобильная сфера», – отметила она.

Эксперт заявила, что вопрос о том, что нужнее в сфере искусственного интеллекта – стандартизация или мягкое регулирование в отсутствие стандартизации остается актуальным и каждый национальный правопорядок идет по своему пути.

«Основной проблематикой мягкого регулирования, о чем и на мировом уровне можно «между строк» прочитать, является вопрос: насколько законы роботехники, которые выражены в принципах международного регулирования, могут быть применены в текущей ситуации, когда очевидно, что основным интересантом развития искусственного интеллекта является оборонная сфера. А вопрос непричинения вреда человеку часто становится во главу угла», – сказала Любимова.

Другой участник дискуссии, руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов предположил, что для РФ в сфере регулирования искусственного интеллекта введение стандартов могло бы быть эффективным.

«Если вы работаете по какому-то стандарту, который разработан государством, то вы в значительной степени иммунизированы от проверок. Ваша отчетность является минимальной, возможно, вы получите какие-то меры господдержки. Однако если вы работаете не по стандартам или по своему негосударственному стандарту, тогда отчетность повышается», – отметил он.

Эксперт выразил опасение, что стандартизация может привести к тому, что производители систем искусственного интеллекта не смогут работать не по стандартам.

При этом Башкатов уверен, что стандартизация необходима для некоторых отраслей, где используются разработки искусственного интеллекта, в первую очередь, для того, чтобы убрать риски.

«Непосредственно то, с чем мы столкнулись, стала ответственность разработчиков тех программных продуктов и технологий на основе искусственного интеллекта, которые используются для создания беспилотников. С этой точки зрения право должно разрабатывать те или иные стандарты, иначе будут аварии, будут умирать люди, будет много ситуаций, когда суды не смогут справедливо разрешить спор», – резюмировал он.

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