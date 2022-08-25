 

Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса

25.08.2022, 10:55, Разное
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Около 10% новостроек класса «бизнес» в Москве достроены и получили разрешение на ввод. Средняя цена кв. м в таких проектах составляет 407 тыс. рублей, жилья – 29,1 млн рублей.

Минимальная цена предложения в готовой новостройке составляет 8,6 млн рублей. За такую цену можно приобрести студию площадью 27 кв. м без отделки в ЖК Shirokaya от застройщика «Патек Групп» в Северном Медведково.

От 10,9 млн рублей начинаются цены в квартале «Сердце столицы» от группы «Донстрой» в Хорошево-Мневниках. За такую стоимость предлагается студия площадью 28,4 «квадрата» без отделки.

За 11,5 млн рублей предлагается квартира с чистовой отделкой в ЖК «Октябрьское поле» от «РГ-Девелопмент» в районе Щукино.

В бюджете до 17 млн рублей можно приобрести жилье в следующих новостройках: Wellton Towers и Crystal в Хорошево-Мневниках, ЖК «Крылатский» в Крылатском, «Событие» в Раменках, «Западный порт» в Филевском парке.


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