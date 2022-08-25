Мнение: Вторичные санкции

Небольшой холодный душ для любителей дешевой российской нефти вчера обрушился на один из достаточно крупных индийских НПЗ. Ведущие трейдеры и банки разорвали отношения с индийским Nayara Energy (49% принадлежит Роснефти) из-за связей с Россией.

Логика решения простая: либо вы покупаете российскую нефть, либо вы работаете со всем остальным миром. Колхоз – дело добровольное, и это ваше решение, мы его уважаем. Но в таком случае живите с вашим решением самостоятельно, без нас.

По факту это вторичные санкции – то есть, ограничения, которые накладываются на тех, кто игнорирует санкции первичные.

Смысл санкций в отношении Nayara Energy даже не в том, чтобы вынудить ее пересмотреть свое решение, а в предупреждении всем остальным – и остальные волей-неволей будут вынуждены задуматься на тему: а оно нам надо?

Кстати, во многом опасения вторичных санкций сильно тормозят горячее желание китайских и индийских компаний воспользоваться бедственным положением России и ухватить много и по дешевке.

Пока хватают, но без фанатизма и с оглядкой. После такого явного предупреждения оглядываться начнут чаще. Если же последует еще одно-два таких предупреждения, то скорее всего, большинство поймет, что выгода в данном случае сильно преувеличена.

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