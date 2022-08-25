 

Handelsblatt – ради экономии энергии в Германии снизят температуру в офисах и перестанут освещать памятники по ночам

25.08.2022, 9:55, Разное
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Власти Германии согласовали новые меры по экономии энергии зимой, пишет Handelsblatt. В соответствии с постановлением правительства температура отопления офисов и общественных учреждений в Германии с сентября не будет превышать 19 градусов по Цельсию, а коридоры, фойе и технические помещения перестанут отапливаться совсем. Кроме того, в ночное время будет отключена подсветка зданий и монументов, а также запрещена наружная реклама с подсветкой.


AP

В целях экономии энергии температура отопления офисов и общественных учреждений в Германии с сентября не будет превышать 19 градусов по Цельсию. Правительство ФРГ приняло соответствующее постановление в среду, передаёт Handelsblatt.

До сих пор рекомендуемая минимальная температура для общественных зданий составляла 20 градусов. Коридоры, фойе и технические помещения перестанут отапливаться совсем. Новые правила будут действовать в течение шести месяцев, 

Кроме того, с десяти вечера до шести утра будет отключена подсветка зданий и монументов. В ночное время также будет запрещена наружная реклама с подсветкой. Ограничения коснутся не только учреждений: перестанет допускаться и использование электричества или природного газа для обогрева бассейнов в частных жилых домах.

Также планируется приостановить действие положений договоров аренды, касающихся минимальной температуры. Не позднее начала отопительного сезона поставщики газа и владельцы крупных жилых домов будут обязаны проинформировать клиентов или арендаторов об ожидаемых показателях энергопотребления, будущих расходах и возможностях для экономии.

«Федеральное правительство последовательно проводит политику преодоления зависимости от поставок энергоносителей из России», — заявил министр экономики Роберт Хабек. По его словам, крайне важно экономить значительно больше газа — в государственном управлении, на предприятиях и в как можно большем числе частных домохозяйств. «Нам предстоит приложить общенациональные усилия, и это требует тесного взаимодействия между государством, бизнесом и обществом, между федеральным правительством, землями, муниципалитетами, социальными партнёрами, профсоюзами, розничной торговлей и ассоциациями, а также гражданским обществом. Важен вклад каждого», — подчеркнул он.

В среду правительство приняло ещё одно постановление, однако его ещё предстоит одобрить бундесрату. Оно предусматривает обязательные ежегодные проверки систем отопления для зданий, оснащённых газовыми системами, пишет Handelsblatt. 


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