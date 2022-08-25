Вторжение России в Украину обернулось немыслимыми страданиями и разрушениями

Полномасштабное вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, которое началось ровно шесть месяцев назад, обернулось гибелью и ранениями огромного числа людей, немыслимыми страданиями мирных жителей, разрушениями жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и целых городов. Миллионы украинцы были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством. В стране, которая до войны кормила 400 миллионов человек в мире, многие сегодня недоедают. Среди жертв войны – пожилые люди и около тысячи убитых и раненых детей.

Спустя шесть месяцев после начала вторжения российских войск в Украину 24 февраля представители ООН предупредили международное сообщество о катастрофической ситуации с правами человека и тяжелом гуманитарном положении в этой стране. Сегодня, 24 августа, шесть месяцев войны и День независимости Украины.

– Мы ежедневно говорим с людьми, пострадавшими от войны, слушаем их истории и документируем нарушения международного и гуманитарного права, включая военные преступления, – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Она подчеркнула, что «эскалация 8-летнего вооруженного конфликта после того, как шесть месяцев назад Российская Федерация начала полномасштабное нападение на Украину», привела к немыслимым страданиям и разрушениям.

С 24 февраля 2022 года по 23 августа 2022 года Мониторинговая миссия зафиксировала 13560 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране. 5614 гражданских лиц погибли. В их числе – 362 ребенка. Около восьми тысяч гражданских лиц получили ранения. Среди них – 610 детей. Более 90 процентов жертв среди мирных жителей – результат применения взрывного оружия широкого радиуса действия в населенных районах.

В результате обстрелов жилых районов в Украине погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети. На фото: раненная шестилетняя киевлянка получает лечение в больнице.

– Мы знаем, что реальные цифры гораздо выше. За каждой этой цифрой – человек, жизнь, которая потеряна или изуродована, – сказала Матильда Богнер.

Она рассказала, что многие жители Украины стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений. В Мониторинговой Миссии с 24 февраля задокументировали 327 таких случаев на территории, контролируемой вооруженными силами России и связанными с ней вооруженными группами. В ООН также зафиксировали 39 арестов, «совершенных правоохранительными органами Украины с нарушением процессуальных и судебных гарантий права на свободу».

– Многие из этих жертв, с обеих сторон, подвергались пыткам. С людьми, кем бы они ни были, нужно обращаться достойно, – сказала глава Мониторинговой миссии ООН. Она подчеркнула, что военнопленные также подвергались пыткам и жестокому обращению.

У членов Миссии есть доступ к военнопленным, задержанным на территории, контролируемой правительством Украины, но нет доступа к военнопленным, которые удерживаются в других районах.

* Мы призываем Российскую Федерацию предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным Российской Федерацией в связи с вооруженным конфликтом, включая тех, кто удерживается связанными с Россией вооруженными группами, – призвала Матильда Богнер.

Она привлекла внимание к тяжелым последствиям войны для людей пожилого возраста, инвалидов и детей. «Мы встречаем пожилых людей и инвалидов, чьи дома были повреждены или разрушены. Они не имеют возможности снимать жилье в безопасных районах или починить крыши, стены и окна за свои небольшие пенсии. Им приходится выбирать между лекарствами и топливом для зимних месяцев. Это будет тяжелая зима, но политики…могут смягчить ее», – подчеркнула глава Мониторинговой миссии.

Она призвала обеспечить защиту гражданских лиц в условиях боевых действий и пообещала, что ООН будет продолжать документировать все злодеяния. «Это важная часть работы для предотвращения дальнейших нарушений и привлечения виновных к ответственности за уже совершенные нарушения», – отметила Матильда Богнер.

Из Детского фонда сообщают, что в среднем каждый день военных действий приводит к убийству или ранению пяти и более детей в Украине. В ЮНИСЕФ неоднократно подчеркивали, что война в Украине обернулась для детей разрушительными последствиями в таких масштабах, каких не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Война привела к немыслимым психологическим страданиям юных украинцев. Дети вынуждены прятаться по подвалам, спасаясь от насилия, многие были разлучены с семьей, некоторые подверглись жестокому обращению и стали жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми. В наиболее тяжелом положении оказались дети с инвалидностью.

Сегодня же Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила, что многие украинские семьи, которые остаются в районах, близких к линии фронта, сталкиваются с трудностями в доступе к продовольствию. У тех, кто бежал, нет средств на пропитание, их дома превращены в руины, у них закончились деньги. ВПП пытается помочь этим людям, обеспечивая многих наличными средствами на питание и медицину. ВПП также доставила продукты питания для 900 тысяч украинцев в труднодоступных или прифронтовых районах.

– До войны в Украине производилось достаточно еды, чтобы прокормить 400 миллионов человек в год. Сбои в экспорте продовольствия привели к тяжелым последствиям для стран, которые в значительной степени зависят от импорта зерна из России и Украины – ключевых игроков на мировых рынках пшеницы и кукурузы, – говорится в заявлении ВПП, в котором отмечается важное значение Черноморской инициативы по зерну.

– Разрешение на экспорт украинского зерна имеет решающее значение для стабилизации мировых рынков и борьбы с голодом в мире, но оно также имеет важное значение для украинцев. Сельскохозяйственный сектор является важным компонентом экономики Украины, на который приходится около 11 процентов ее ВВП, и прямым источником средств к существованию для многих из 13 миллионов украинцев, проживающих в сельской местности, – отметили в ВПП.

Возобновление экспорта зерна поможет освободить элеваторы и позволит украинским фермерам подготовиться к новому урожаю.

Тем временем из Всемирной организации здравоохранения сообщают, что сильно пострадавшая, но все еще действующая система здравоохранения Украины, готовится к предстоящей тяжелой зиме.

– Шесть месяцев войны оказали разрушительное воздействие на здоровье и жизнь людей в Украине, но, несмотря на многие проблемы, системе здравоохранения удалось выстоять и оказывать помощь там, где и когда она больше всего нужна, — сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

За последние полгода было зарегистрировано 473 подтвержденных нападения на медучреждения, в результате которых по меньшей мере 98 человек погибли и 134 получили ранения.

Глава ВОЗ подчеркнул, что, несмотря на немыслимые потрясения, система здравоохранения не рухнула. Организация оказывает поддержку Министерству здравоохранения Украины в деле восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания поддержки медикам.

– Но ни одна система не может обеспечить оптимальную медпомощь своему народу в условиях войны, поэтому мы продолжаем призывать Российскую Федерацию прекратить эту войну, – заявил Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ помогла с доставкой в украинские больницы электрогенераторов, медикаментов и расходных материалов для травматологических и экстренных операций.