Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
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Пилот вертолета Ми-2, который накануне вечером упал на Ставрополье, обнаружен живым.
«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Он уточнил, что госпитализация пилоту не потребовалась.
Накануне вечером стало известно, что в Ставропольском крае упал вертолет Ми-2, который занимался сельскохозяйственными работами. Как сообщал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, пилота пока «не нашли», но «погибших и пострадавших не обнаружено».
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