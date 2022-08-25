 

Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым

25.08.2022, 9:48, Новости дня
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Пилот вертолета Ми-2, который накануне вечером упал на Ставрополье, обнаружен живым.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Предгорного муниципального округа Ставропольского края. Он уточнил, что госпитализация пилоту не потребовалась.

Накануне вечером стало известно, что в Ставропольском крае упал вертолет Ми-2, который занимался сельскохозяйственными работами. Как сообщал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, пилота пока «не нашли», но «погибших и пострадавших не обнаружено».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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