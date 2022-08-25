 

Лесные пожары в Рязанской области разрослись почти на треть

25.08.2022, 9:48, Новости дня
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Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тыс. гектаров, рассказал представитель экстренных служб.

«По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров», – сообщил источник РИА «Новости».

В 16.00 среды данный показатель составлял 11,716 тыс. гектаров, отметил представитель экстренных служб.

Тем временем вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли утром в Рязанскую область, где складывается сложная ситуация с лесными пожарами, передает ТАСС.

Они посетят в четверг три региона – Рязанскую и Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Все три субъекта столкнулись с проблемой лесных пожаров, самая тяжелая ситуация – в Рязанской области. Смог от горящих лесов накрывает соседние регионы, где живут порядка 20 млн человек.

Поручение совершить такую поездку дал в среду на совещании по борьбе с лесными пожарами президент РФ Владимир Путин. Глава государства упомянул также, что попросил и премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить соответствующие регионы, поэтому Григоренко должен будет подготовить и материалы к будущей поездке своего руководителя. Глава МЧС, а также мэр Москвы сами предложили президенту совместно с вице-премьером посетить наиболее проблемные с точки зрения пожаров территории.

Общая площадь лесных пожаров в целом по РФ сейчас в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году, но ситуация остается сложной, риски ее ухудшения сохраняются в европейской части РФ и на Дальнем Востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по устранению лесных пожаров в Рязанской области и минимизации их последствий.

В Минприроды пояснили, что осложнение ситуации с лесными пожарами в ЦФО связано не только с погодными условиями, но и с поджогами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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