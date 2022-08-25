 

Рубль ослабел к доллару и евро

25.08.2022, 9:48, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.05 курс доллара растет до 59,96 руб. (+0,13%), евро – на 0,38%, до 59,8 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднимался на 0,19%, до 60 руб., курс евро – на 0,11%, до 59,6375 руб., свидетельствуют данные торгов на 10.00.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует рост ведущих индексов. По данным на 10.05 индекс Мосбиржи растет на 0,27% – до отметки 2254,18 пункта, индекс РТС растет до 1184,83 пункта (+0,21%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2249,39 пункта (+0,05%), долларовый индекс РТС рос на 0,07% и находился на уровне 1183,23 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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