СМИ смогут указывать национальность преступников из недружественных стран

Средствам массовой информации могут разрешить указывать национальность преступников или подозреваемых в совершении преступления в случае, если они являются гражданами недружественных государств, происходят оттуда родом или принадлежат к титульной нации одной таких стран.

В начале года был принят закон, который запретил СМИ, юридическим или физическим лицам публично оглашать национальность лиц в контексте незаконных действий. Однако теперь парламентарии предлагают смягчить этот запрет.

Как пояснил один из разработчиков поправок, нет никакой необходимости «сдерживать народный гнев» в адрес преступников из недружественных стран.

«Цель первоначального закона заключалась в снижении социального напряжения, избежании скандалов с дружественными государствами. Но если речь идёт о стране, которая проявила к России определённую недружелюбность, то нет никакой необходимости защищать репутацию её граждан, – говорит депутат Антон Мулин. – Представим себе, что туристы из Канады напали с ножами на полицейского в московском метро, были задержаны, проводятся следственные действия… Разве мы должны молчать о том, что канадцы творят в нашей столице? Граждане должны знать о таких выходках, чтобы при виде канадцев вести себя осторожно, вызывать сразу же службы правопорядка и так далее»

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