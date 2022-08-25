Красные ногти любят все, но многие считают его слишком ярким: как сделать маникюр не таким кричащим

Красные ногти считаются классикой. Такой маникюр создает яркий и чувственный образ. Его любят практически все. Но некоторым женщинам такой цвет кажется слишком кричащим. В этом случае его следует сочетать с более сдержанными оттенками. В статье мы расскажем, как сделать красный маникюр менее броским.

С животным принтом

Животный принт смотрится так же эффектно и стильно, как и красный цвет. Эти два вида дизайна часто комбинируются между собой в одежде. Их сочетание будет выглядеть гармонично и на ногтях.

С золотыми блестками и розовым

Нежно-розовый цвет и золотые блестки отлично сочетаются с красным маникюром. Такая комбинация цветов выглядит очень мило и элегантно. Это прекрасный способ разнообразить красный цвет.

С нюдовым

Если вы делаете маникюр для офиса или деловой встречи, то сочетайте красные тона с нюдовыми. Желательно выбирать матовые лаки, они выглядят более элегантно и скромно. Дополните свой маникюр минималистичным черным рисунком на нюдовом фоне.

Оранжево-красный с черным

Оранжево-красный цвет выглядит весело и ярко. Добавьте к нему черные и нюдовые тона. У вас получится стильный маникюр для расслабляющей прогулки или развлекательного мероприятия.

С белым и цветочным принтом

Сочетание красного с белым многим кажется слишком простым. Чтобы сделать его небанальным, добавьте цветочный принт.

Розовый с французским маникюром

Комбинация красного цвета с нежно-розовым французским маникюром выглядит очень эстетично. Пастельный оттенок уравновешивает яркие тона. Такой вариант френча особенно привлекательно выглядит на длинных ногтях.

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Разноцветный красный

Создайте разноцветный маникюр, используя разные оттенки красного цвета. Они могут варьироваться от светло-морковного до алого и малинового. Такой разнообразный дизайн выглядит мило и привлекательно как на длинных, так и на коротких ногтях.

Красный с серебром

Сочетайте красный маникюр с серебряными блестками. Такой дизайн выглядит очень нарядно и торжественно. Он подойдет для особых случаев. Оттенки серебра добавляют изюминку в классический красный дизайн.

Красный с серым

Сочетание красного и серого цвета выглядит скромно, но изысканно. Такой маникюр прост и лаконичен, вы легко можете сделать его самостоятельно.

Многие женщины избегают серого цвета в маникюре, так как он кажется им скучным. Но в сочетании с энергичной красной палитрой он выглядит эффектно. Это классическая комбинация, которая подойдет для любого случая.

Красный с зеленым

При создании красного маникюра покрасьте несколько ногтей в зеленый цвет. Такая комбинация тонов ассоциируется с природными оттенками зелени и ярких бутонов.

Вы можете использовать разные оттенки зеленого – от пастельных до самых темных. Все они гармонично сочетаются с красным маникюром. Желательно, чтобы такой дизайн подходил под цвета вашей одежды. Спокойный зеленый тон делает красный маникюр менее броским.

Заключение

Красный маникюр может быть не только кричащим, но и элегантным. Сочетайте его с другими тонами и рисунками. Это придаст красным ногтям больше оригинальности.