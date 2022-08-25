Мнение: Нехорошие слова в комментариях

Внезапно ЖЖ решил порадовать радикальными новшествами (что происходит-то?!) в части обеспечения чистоты комментариев.

Запущена новая система https://ru-news.livejournal.com/60313.html, которая позволяет по ключевым словам блокировать "нехорошие комментарии". В Телеграме такая система реализована через специального бота, который автоматически отсекает десятки укроботов и шлюхоботов, автоматически цепляющихся к выходящим постам. Порой до 25-30 за раз. В ЖЖ конечно активность не столь высока, но тоже досаждает добропорядочным гражданам.

Модератор уже начал ее изучать, на следующей неделе вернусь в Севастополь и запущу эту систему в тестовом режиме. Начнем с разной матерщины и основных паттернов поведения укроботов, чтобы облегчить труд модератора.

PS. Модератор предлагает сразу внести в список "Эволюционный марш". -)

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