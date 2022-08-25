BFM TV – Макрон объявил «конец эпохи изобилия»

Европа переживает «конец эпохи изобилия» ресурсов и технологий, которые казались чем-то самим собой разумеющимся, заявил в среду французский президент Эммануэль Макрон. По словам политика, в нынешние времена «великого сдвига» правительству Франции нужно не поддаваться соблазну «демагогии» и принимать эффективные и справедливые решения вне зависимости от того, нравятся ли они публике.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду на первом заседании совета министров страны после периода отпусков предупредил о том, что французское общество в данный момент «переживает конец эпохи изобилия», передаёт BFM TV.

«По существу, мы переживаем — и началось всё не этим летом, процесс идёт уже несколько лет, — конец того, что можно было бы назвать эпохой изобилия, эпохой бесплатной ликвидности», — заявил французский лидер. Он отметил, что это обязательно обернётся определёнными последствиями для госбюджета.

«Завершается эпоха изобилия товаров и технологий, которые, как нам казалось, должны быть доступными всегда, — продолжил Макрон. — Идёт разрыв цепочек добавленной стоимости, вновь становятся редкими те или иные ресурсы и технологии».

Отметив, что на мировой арене в последние годы один за другим разразились несколько кризисов, Макрон затем в весьма «мрачных» тонах описал ситуацию, сложившуюся в международных отношениях, сообщается в материале BFM.

По словам французского президента, если когда-то такие ценности как демократия и права человека казались главными ориентирами мирового порядка, последние годы показали, что это не так. «Мы явно наблюдаем восхождение нелиберальных режимов, усиление авторитарных правительств», — констатировал он.

«Завершилась и эпоха, так сказать, беззаботности — по крайней мере, для тех, у кого она была, — отметил Макрон. — Ведь в Европе ровно шесть месяцев назад вновь начался конфликт».

«Оказавшись перед лицом этого великого сдвига, наши соотечественники могут реагировать на него с большой тревогой», — предупредил своих министров президент Франции, заявив, что в такие времена правительство должно вести страну с большой уверенностью, «сохраняя то, что должно быть сохранено, и обеспечивая защиту тем, кто в ней нуждается».

«На фоне таких тревог и вызовов, порой простейшим решением видится обещать и говорить всё, что угодно. Не будем же поддаваться соблазнам демагогии, царящей во всех демократиях», — призвал Макрон, также посоветовав членам правительства не говорить то, что хотят слышать люди и стараться принимать решения, которые будут действительно полезными, эффективными и справедливыми.