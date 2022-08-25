 

Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой

25.08.2022, 6:40, Разное
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Проблемы с сердцем стали в свое время причиной нескольких операций Примадонны. Ей из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий даже приходилось делать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.

Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые. В 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.

Оказалось, что сердечно-сосудистые проблемы у звезды эстрады наследственные. Ее мать Зинаида Пугачева (в девичестве Одегова) в свое время пережила пять инфарктов. И осенью 1986 года умерла от шестого… Ей было всего 64 года.

21 августа исполнилось 100 лет со дня ее рождения. С раннего утра поклонники ее знаменитой дочери – Аллы Пугачевой – несут цветы и свечи на могилу Зинаиды Архиповны на Кузьминском кладбище столицы. Сама Алла Борисовна и ее пятый муж Максим Галкин этого сделать не могут – они с весны жили в Израиле, а сейчас в Латвии. Но стараниями благодарных поклонников могила умершей от инфаркта матери Пугачевой сегодня утопает в букетах.


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