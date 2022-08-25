Independent – сделка стала ближе — США готовят ответ на предложение Ирана

На этой неделе Белый дом планирует представить свой ответ на комментарии Ирана по предложенному Брюсселем проекту соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пишет The Independent. По словам анонимного американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, стороны ближе к соглашению, «чем две недели назад», однако результаты переговоров всё ещё неясны.



АР

США и Иран, вероятно, уже близки к достижению договорённости по возобновлению ядерной сделки, сообщает The Independent. На этой неделе администрация президента США Джо Байдена должна высказаться по поводу комментариев Ирана по европейскому проекту возобновления сделки. Ожидается, что после этого потребуется ещё один раунд переговоров в Вене для окончательного согласования деталей.

Впрочем, несмотря на очевидное продвижение в вопросе возобновления сделки, из которой в 2018 году вышел бывший президент США Дональд Трамп, остаётся ещё множество препятствий. И некоторые из них способны помешать возобновлению сделки 2015 года. В частности, подорвать все усилия может требование Тегерана о более значительном смягчении санкций, чем Вашингтон, похоже, готов или может обещать.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, пожелавший остаться анонимным, заявил, что «сделка стала ближе, чем две недели назад». Тем не менее он предупреждает, что результат переговоров всё ещё остаётся неопределённым, «так как некоторые пробелы остаются».

На прошлой неделе Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента и снять предусмотренные этим статусом санкции ради восстановления ядерной сделки. Кроме того, Тегеран отказался от требования о прекращении расследования следов урана на трёх иранских объектах, которое проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тем не менее, как отмечает издание, вопрос исключения КСИР из списка террористических организаций всегда являлся нереалистичным требованием, так как это выходит за рамки ядерной сделки и стало невозможным из-за угроз Ирана в адрес ряда американских чиновников. Более того, несмотря на отказ от требования немедленного завершения расследования МАГАТЭ, в Тегеране дали понять, что соблюдение соглашения по-прежнему зависит от результатов этого расследования.

Более того, во вторник иранские официальные лица довольно резко отреагировали на предположения, что они отступили от своих требований. Так, советник иранской группы на переговорах в Вене Сейед Мохаммад Маранди заявил, что исключение КСИР из списка террористических организаций никогда не являлось предварительным условием. Он также настаивает на том, что «никакая сделка не будет заключена, пока совет директоров МАГАТЭ навсегда не закроет досье ложных обвинений».

Между тем основной союзник США на Ближнем Востоке, Израиль, похоже, всё больше встревожен очевидными подвижками в переговорах. Во вторник бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал администрацию Байдена отказаться от соглашения с Ираном. «Я призываю президента Байдена и американскую администрацию воздержаться, даже сейчас, в последнюю минуту, от подписания соглашения с Ираном», — заявил Беннет.

По его словам, Израиль не является участником сделки 2015 года, подписанной пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем, — а также Германией, но страну её возобновление напрямую затронет. Он добавил, что страна оставляет за собой право на самооборону.

На этой неделе в Вашингтоне вопрос возобновления ядерной сделки обсуждают советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата и советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, пишет The Independent.