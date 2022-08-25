 

Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой

25.08.2022, 5:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаменитая советская актриса Маргарита Терехова уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера. Из-за неизлечимого недуга звезда давно не работает, не выходит из дома и никого не узнает. Поклонникам артистки остается лишь вспоминать, какими насыщенными были ее творчество и жизнь до страшной болезни. Маргарита Борисовна исполнила десятки ярких ролей, оставила значимый след в отечественном кинематографе и покорила миллионы зрительских сердец. Единственное, что ей не удалось – обрести счастье в личной жизни.

Маргарита Терехова никогда не страдала от недостатка мужского внимания. В юношеские и студенческие годы у актрисы было множество ухажеров, но она предпочла им одного – сокурсника Вячеслава Бутенко. Влюбленные поженились еще до окончания учебы, однако чувства оказались недолгими. Всего через три года брак распался.

Вскоре после развода Терехову пригласили сыграть в фильме “Бегущая по волнам”. Именно эта работа свела звезду со вторым избранником – актером Савой Хашимовым. К моменту знакомства с Тереховой Хашимов уже был женат, но это не помешало их чувствам. Ради новой любви мужчина не только оставил супругу, но и уехал из родной страны. В 1970 году у пары родилась дочка Анна.

Увы, семейное счастье быстро закончилось. Хашимов не смог прижиться в Москве и решил вернуться в Болгарию, а Терехова не согласилась на переезд. В результате супругам пришлось расстаться. Развод проходил нелегко, но экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Третьим мужем звезды стал режиссер Георгий Гаврилов. Несмотря на то, что избранник актрисы был младше ее на 18 лет, этот брак оказался самым долговечным. Вскоре после свадьбы, в 1981 году, в семье появился сын Александр. Однако вокруг тайны рождения мальчика много лет ходили разные слухи.

Многие подозревали, что Гаврилов не является биологическим отцом ребенка. Впрочем, Терехова и не старалась убедить людей в обратном. В разное время отцовство приписывали то Андрею Тарковскому, то Игорю Талькову, то таджикскому политику Сайфиддину Тураеву. Сама артистка лишь тактично молчала и не комментировала домыслы.

Третий брак Маргариты Борисовны просуществовал 15 лет. После развода с Гавриловым звезда больше не вышла замуж и встретила старость в одиночестве. К счастью, рядом с ней была и остается дружная семья. Дети Тереховой давно выросли и подарили ей замечательных внуков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.20 / Депутаты Госдумы России приняли закон о тотальном запрете взяток, в том статей из Уголовного кодекса

05.07.22 / Мнение: “Защита интернет-безопасности”

12.05.22 / США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций

27.04.21 / Скандалы: Запчасти потребовали откатов

01.07.22 / Мнение: Шотландия будет свободной, дешёвый апельсиновый сок и инфляция в Литве

30.12.21 / C 1 января в России запретят продавать жевательную резинку

20.01.22 / Ксения Собчак и Константин Богомолов добрались до Патагонии

23.02.22 / Диетолог Дарья Самойлова рассказала о сгущающих кровь продуктах

23.12.21 / В Англии выявили резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей 5-11 лет

26.04.21 / Холли Берри и ее возлюбленный Ван Хант впервые вместе вышли в свет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика