Обзреватель Le Figaro – взять все трудности на себя — Макрон призывает французов пострадать за свободу и Украину

В своём выступлении президент Франции Эммануэль Макрон призвал сограждан «посмотреть в лицо грядущим временам» и «согласиться заплатить цену за свободу и ценности». Но автор статьи в Le Figaro отмечает, что обещанная «тотальная экономическая и финансовая война» против РФ своих плодов не приносит, а США тоже не спешат помогать союзникам, а лишь стремятся укрепить свою валюту.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих сограждан, что им нужно подготовиться к сложностям, которые связаны с российской спецоперацией на Украине, пишет Le Figaro. «Я думаю о нашем народе, которому потребуются духовные силы, чтобы посмотреть в лицо грядущим временам, противостоять неопределённости, а иногда — желанию пойти лёгкой дорогой и враждебности, и, объединившись, согласиться заплатить цену за нашу свободу и ценности», — приводит издание слова Макрона.

Автор статьи отмечает, что Макрон заговорил чуть ли не как Черчилль. Но при этом кандидат в президенты Эрик Кьотти назвал эти речи «вызывающими крайнее беспокойство». Он задаётся вопросом, готов ли президент Франции сам отправиться на поле боя, если это будет нужно. Или же он ограничивается лишь экономической сферой, что выливается в удорожание энергоресурсов для французов.

Журналист напоминает, что незадолго до этого Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых Зеленский поблагодарил его за «весомую помощь». Кроме того, автор статьи отмечает, что это не первый раз, когда президент Франции употребляет жёсткие выражения. Так, даже когда речь шла о пандемии, он говорил о «войне» — с вирусом.

Впрочем, вряд ли можно упрекнуть президента в том, что он переоценивает серьёзность ситуации, пишет автор статьи. Он явно старается ради независимости и суверенитета Европы, пусть даже не все во Франции согласны с ним с военной и дипломатической точек зрения. Так, например, Эрик Кьотти напоминает, что Франция не является стороной конфликта. А вот экономическая конъюнктура особенно сложная, и именно о ней Макрон говорит в первую очередь, когда вспоминает о цене, которую придётся заплатить за свободу и ценности.

Автор статьи пишет, что за полгода, прошедшие с начала российской спецоперации, ничто не шло по ожидаемому сценарию ни на поле боя, ни в экономике. Поэтому сегодня сложно вспомнить, как министр экономики Франции Брюно Ле Мэр говорил, что Запад «навяжет РФ тотальную экономическую и финансовую войну» и разрушит российскую экономику.

Журналист отмечает, что санкционная политика не спешит приносить свои плоды. В финансовом плане исключение российских банков из системы SWIFT должно было задушить финансовую систему России, но этого не случилось. Рубль падал две недели, а потом восстановился так, что стал одной из самых крепких валют в мире. И произошло это благодаря мерам, принятым главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, и благодаря доходам от продажи углеводородов.

«Равно как мы говорим о пирровой победе, когда победитель теряет больше сил, чем побеждённый, не заставили ли ответные меры Запада, которые президент Байден представлял как «разрушительные», западные либеральные капиталистические экономики страдать больше, чем авторитарную Россию?» — задаётся вопросом автор статьи. РФ же смогла найти новых торговых партнёров в лице Китая и Индии. Российская экономика, конечно, пострадала, в том числе из-за эмбарго на американские и европейские технологии. Но при этом Германия стала слабым звеном западных экономик, и она рискует войти в рецессию с уровнем инфляции 10%.

При этом из-за полного отсутствия слаженности в действиях США и Европы евро упал до минимальных отметок по сравнению с долларом. Укрепление НАТО не сопровождается экономическим сотрудничеством среди стран-членов. Наоборот, Америка делает всё, чтобы укрепить гегемонию доллара. Так не настало ли время пересмотреть стратегию санкций в отношении Москвы, задаётся вопросом автор статьи.

Этот вопрос стал яблоком раздора на французском политическом поле. Так что к французской общественности обращается Макрон, сначала объявив об экономической войне, затем призвав население предпринять экономические усилия и теперь перейдя на более глобальный уровень ценностей. Остаётся лишь найти слова, чтобы убедить французов взять все трудности на себя. «Как и у здоровья, у свободы нет ценника, есть только цена. Не будет ли она непомерной?» — задаётся вопросом автор статьи в Le Figaro.