Цены на газ создали проблемы для производителей пива и мяса в Британии

В Великобритании производители пива и мяса могут столкнуться с проблемами из-за того, что производитель и дистрибьютор сельхозудобрений собирается закрыть завод в Англии, сообщают СМИ.

Американская компания CF Industries – «крупнейший в Великобритании поставщик углекислого газа и производитель удобрений» – готовится «закрыть завод на северо-востоке Англии на фоне резкого роста цен на природный газ». Из-за этого «британский мясной и пивной секторы могут оказаться в затруднительном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

CF Industries временно остановит производство аммиака, так как стоимость газа, являющегося основным сырьем, достигла «рекордных уровней, что делает продолжение производства экономически невыгодным».

В мае Немецкий союз пивоваров предупредил о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива. Немецкий союз пивоваров спрогнозировал рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек

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