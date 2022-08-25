 

В результате обстрела американских баз в Сирии пострадали трое военных США

25.08.2022, 4:10, Новости дня
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Американские военные базы на территории Сирии Грин-Виллидж и Коноко подверглись обстрелам, трое военных США получили легкие травмы, сообщило центральное командование вооруженных сил США.

Один из пострадавших «получил медицинскую помощь после получения легкой травмы и вернулся на службу», еще двое «проходят обследование после получения легких травм», передает ТАСС.

В ответ на обстрел американские вертолеты нанесли удар, в ходе которого, предположительно, были уничтожены двое или трое «поддерживаемых Ираном боевиков». Пентагон заявил, что не желает «конфликта с Ираном», но собирается предпринимать «необходимые меры для охраны и защиты» американцев.

Напомним, с 2015 года американское командование создало девять военных баз на территории, которую контролируют боевики «Сил демократической Сирии». Россия подчеркивала незаконность присутствия сил США в Сирии и указывала на необходимость вывода американских войск из САР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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