В результате обстрела американских баз в Сирии пострадали трое военных США

Американские военные базы на территории Сирии Грин-Виллидж и Коноко подверглись обстрелам, трое военных США получили легкие травмы, сообщило центральное командование вооруженных сил США.

Один из пострадавших «получил медицинскую помощь после получения легкой травмы и вернулся на службу», еще двое «проходят обследование после получения легких травм», передает ТАСС.

В ответ на обстрел американские вертолеты нанесли удар, в ходе которого, предположительно, были уничтожены двое или трое «поддерживаемых Ираном боевиков». Пентагон заявил, что не желает «конфликта с Ираном», но собирается предпринимать «необходимые меры для охраны и защиты» американцев.

Напомним, с 2015 года американское командование создало девять военных баз на территории, которую контролируют боевики «Сил демократической Сирии». Россия подчеркивала незаконность присутствия сил США в Сирии и указывала на необходимость вывода американских войск из САР.

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