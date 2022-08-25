 

Стоимость газа в Азии выросла вслед за ценами в Европе

25.08.2022, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань.

Стоимость фьючерсов выросла до 71,3 доллара за 1 млн BTU (британских тепловых единиц) вслед за ростом цен в Европе. Цены растут на фоне сообщений Газпрома об остановке поставок по «Северному потоку», переноса сроков работы СПГ-терминала американской Freeport LNG и конкуренции на рынке среди развитых стран, передает ТАСС.

При этом, как пишет «Никкэй», положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки запасов. Однако это ведет к росту зависимости Европы от Китая, пока она «пытается побороть энергетическую зависимость от России».

Напомним, в связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить. На днях стоимость газа в Европе поднялась выше 3 тыс. долларов. Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.20 / Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

15.07.20 / Российского тележурналиста Лобкова обвинили в домогательствах. Он заявил, что границы телесной неприкосновенности для него остались на уровне 2000-х

06.06.21 / Правительство ФРГ лишает Украину перспективы членства в Евросоюзе – сопредседатель немецкой партии

04.05.22 / Росатом и МАГАТЭ обсудили Запорожскую АЭС

16.02.22 / Путин хочет, чтобы Донбасс имел право вето на геополитический выбор Украины – экс-глава МИД Польши

31.12.21 / Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора

08.12.20 / Москва отреагировала на решение Турции освободить журналистов НТВ

17.04.21 / Американские ученые приоткрыли тайну девятой планеты

03.08.21 / “Э-э-эх, как обнял бы!”, “Персик!”, “Везет Потапу”. Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори

02.08.21 / Спортсменка из США пожаловалась на «испорченный» Россией олимпийский опыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика