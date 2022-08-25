Стоимость газа в Азии выросла вслед за ценами в Европе

Цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань.

Стоимость фьючерсов выросла до 71,3 доллара за 1 млн BTU (британских тепловых единиц) вслед за ростом цен в Европе. Цены растут на фоне сообщений Газпрома об остановке поставок по «Северному потоку», переноса сроков работы СПГ-терминала американской Freeport LNG и конкуренции на рынке среди развитых стран, передает ТАСС.

При этом, как пишет «Никкэй», положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки запасов. Однако это ведет к росту зависимости Европы от Китая, пока она «пытается побороть энергетическую зависимость от России».

Напомним, в связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить. На днях стоимость газа в Европе поднялась выше 3 тыс. долларов. Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.

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