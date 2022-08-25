Мнение: Дореволюционная стоматология, вакцина от рака и как лучше принимать таблетки

1. Блогер von-hoffmann приводит фрагменты интервью от февраля 2011 года, в котором доктор Эмиль Агаджанян утверждает, что дореволюционная стоматология в России была как минимум не хуже советской (ссылка). Интересно, смогут ли это подтвердить читатели-врачи, разбирающиеся в лечении зубов?



– Может быть, [в дореволюционной России уровень стоматологической помощи был] даже лучше, чем в некоторых регионах современной российской глубинки. Посмотрите на рекламу тех времен. Обычная московская клиника («Зуботехническая лаборатория, мастерская и кабинет Пашкевич и Ко») предлагает те же услуги, что и современные стоматологи. «Восстановление искусственных зубов по новейшей американской системе без удаления корней» — это не что иное, как культевые вкладки, которые мы начали использовать в протезировании лет 20 назад. Когда я только начал работать ортопедом в 1989 году, у нас металлические культевые вкладки только начали делать на передние зубы. А мастерская Пашкевича отливала их из золота и платины в 1901 году. Эта конструкция ничем не отличалась от современной, только относительно недавно появились системы разборных культевых вкладок на жевательные зубы с 2 – 3 корнями, которых не было прежде.

Они делали штифтовые конструкции, а мы их начали использовать только в конце 1980-х. Правда, с того времени им уже мало кто доверяет, они себя дискредитировали. Но факт — в конце века у нас они были новинкой, а в начале века — рядовой технологией.

На эти конструкции они устанавливали сверхточные протезы из золота, платины (если сегодня работающих на золоте еще можно найти, то на платине не работает никто!). Делали мостовидные протезы «без неба и крючков», то есть несъемные мостовидные конструкции с замковыми креплениями, делали ригели, балки, которые вернулись к нам спустя век только с появлением имплантации. <…>

– Удивляют, честно говоря, предложения о пломбировании зубов с помощью фарфоровых вкладок. У нас эта технология появилась лишь лет 10 назад и представлена, как самая новая и полезная при восстановлении зуба, разрушенного кариесом.

– Обратите внимание на адрес: Кузнецкий мост, над магазином Фаберже. Наверное, это не совпадение. Фарфоровых дел мастера, ювелиры в России всегда были высокого уровня. А зуботехнические работы были объединены со стоматологией и представлялись в то время некими слесарно-ювелирными работами. И стоматологи тех лет работали как раз преимущественно с платиной, золотом, фарфором.

Пломбировать зубы золотом и платиной сегодня никто не может! А они использовали золотую фольгу. Удаляли поврежденные кариесом ткани зуба, создавая при этом полость в виде ласточкиного хвоста, то есть так, чтобы ее основание было широким и сужалось кверху. Слоями закладывали фольгу и утрамбовывали. Через несколько дней пластичный металл превращался в монолит, плотно прилегающий к обработанным стенкам зуба.

Использование в стоматологии того времени драгметаллов, фарфора объяснимо. Больше удивляет, что они применяли гуттаперчу, причем горячую, с которой непросто работать. В российскую стоматологию она вернулась только в конце ХХ века.

– И с амальгамой они работали, о которой сегодня говорят, что она очень вредна, поэтому стоматологам запретили использовать ее, если кабинет не оснащен специальной вытяжкой.

– Ни в Советском Союзе, ни в новой России золотой амальгамы врачи, а уж тем более пациенты даже не видели. А старые врачи еще помнят серебряную амальгаму. У меня пломба из амальгамы стоит уже 25 лет, и у многих других эти пломбы стояли бы, если бы не было директивы заменить их, потому что они якобы вредные. На самом деле вредны они только в случае, если во рту установлены золотые протезы — амальгама превращает их в труху.

В Европе есть клиники, которые и сегодня работают с амальгамой – она позволяет очень качественно запломбировать зуб, хоть и совсем не эстетично. Врач достает препарат из капсулы, закладывает материал в полость зуба, утрамбовывает его, и пациент уходит. Через несколько дней приходит на полировку. Никаких особых условий для работы с амальгамой никто не требует. В нашей стране развернули кампанию против этого материала. Думаю, что организаторами ее стали производители композитных материалов, экспансия которых на наш рынок началась как раз в то же время.

– Невыполнимым кажется обещание дантистов тех времен нести «формальную ответственность от 5 до 25 лет». Разве можно дать гарантию на такой срок?

– Да уж, теперь она дается только на год. Причем наши пациенты часто путают гарантийный срок и срок службы. Скажем, на коронку дается гарантия – 1 год, но простоять она может и 20 лет, поэтому гарантия – 1 год – формальная. У дореволюционных стоматологов гарантийный срок совпадал со сроком эксплуатации. Сегодня вряд ли кто-нибудь способен на это. <…>

Советская власть всех должна была обеспечить бесплатной медициной, поэтому использовать дорогие технологии не могла. Именно бесплатная медицина похоронила стоматологию в нашей стране на 70-летие. Ведь мы в этой области не просто застыли на прежнем месте, мы откатились назад. И когда уже весь мир работал с металлокерамикой, безметаллом, использовал в протезировании качественные оттискные материалы, мы продолжали ставить штампованные металлические коронки и делать слепки из гипса.

Результат – сегодня практически все «новые» технологии лечения и протезирования пришли к нам из-за рубежа, и мы учились у иностранных коллег тому, что наши предшественники умели делать еще в начале века.

– И стоматология у нас была бы дешевле?

– Скорее всего, ведь мы используем только зарубежное оборудование, расходные материалы, препараты. А это все дорого. Например, из отечественных препаратов мы в нашей клинике иногда пользуемся только «Ангидрином» – препаратом для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов. Он стоит 10 рублей. Импортный – от 25 долларов. Все остальное любая уважающая себя клиника использует исключительно зарубежного производства. Да и бизнес у нас и в западных странах построен по-другому. При этом средний уровень стоматологической помощи там не так уж и высок, как кажется отсюда. Он действительно средний. У нас есть клиники, которые оказывают более качественную помощь, а стоимость ее другая при равной себестоимости всего того, чем пользуются стоматологи.

Я не специалист, но отмечу две вещи. Во-первых, с момента приведённого выше интервью прошло уже более 10 лет, и это время наша стоматология не стояла на месте. Во-вторых, даже с учётом использования импортных материалов, лечение зубов в России гораздо доступнее по ценам, нежели в США или в Западной Европе. Вспомним все эти многочисленные душераздирающие истории, когда несчастному американцу или немцу дешевле купить авиабилеты и слетать в Россию сделать себе зубы, а не платить много тысяч долларов или евро у себя дома.

Также, полагаю, за 100 лет всё же произошёл заметный прогресс в развитии стоматологического электрооборудования (в том числе и в СССР) и в области ортодонтии (уже после СССР).

2. В США создали вакцину от рака. Не слишком эффективную, да и проверенную пока что только на мышах. Но результаты обнадёживающие (ссылка):



Новая таргетная противораковая мРНК-вакцина разработана учеными из Университета Тафтса. Принцип действия схож с мРНК-вакцинами от COVID-19: мРНК кодирует обнаруженные в раковых клетках антигены, а липидные наночастицы нацеливаются на лимфатическую систему и обучают иммунные клетки атаковать раковые. Именно такое целевое воздействие (в первую очередь, на лимфоузлы) делает иммунный ответ значительно сильнее. <…>

На примере моделей мышей с метастатической меланомой ученые продемонстрировали эффективность лечения.

Терапия значительно подавляла рост опухолей, а в 40% случаев полностью излечивала животных без случаев рецидива в долгосрочной перспективе. При повторном введении опухолевых клеток грызуны не развивали рак, что указывает на формирование отличной иммунной памяти, подчеркнули авторы.

Понятно, что это только против какого-то конкретного вида рака, и всё такое. Но тем не менее — складывается впечатление, что рак с годами постепенно сдаёт свои позиции, онкологи теснят противника по всем фронтам.

3. Учёные пришли к выводу, что после приёма таблетки надо лечь на правый бок (ссылка):

Большинство таблеток не начинают действовать, пока желудок не выделяет их содержимое в кишечник. То есть, чем быстрее таблетка попадает к антральному отделу — наиболее низко расположенному сегменту желудка, тем быстрее она начинает растворяться и выводить свое содержимое через привратник в двенадцатиперстную кишку — первую часть тонкой кишки.

Эксперименты показали, что в положении лежа на правом боку достигается наибольшая скорость растворения таблетки — в 2,3 раза быстрее, чем даже в положении стоя.

Так, в положении лежа на правом боку процесс занимает около 10 минут, в вертикальном положении — 23 минуты, а лежа на левом боку — более 100 минут. Положение стоя по эффективности было эквивалентно положению лежа с прямой спиной, уточняют авторы.

Эти результаты имеют огромное значение для всех людей, регулярно или время от времени принимающих препараты, и особенно тех, кто прикован к постели из-за болезни.