Мнение: О внезапных откровениях Владимира Зеленского

К полугодию одной известной даты нынешний украинский президент Владимир Зеленский внезапно разоткровенничался перед Washington Post. Которая в свою очередь, не сдерживала себя, красочно воспроизводя новую битву Давида против Голиафа в декорациях XXI века. В принципе, интерес тут обоюдный. Одна сторона нежизнеспособна без массированной поддержки со стороны Запада, объём которой только по линии #США превысил уже 15 млрд долл. — это 40% украинского бюджета на прошлый год, для сравнения. Другой стороне важно показать колеблющимся избирателям, что их жертвы — во имя «высокой цели», а потому по-прежнему необходимы.

Но интереснее не этот пиар, а откровения другого рода.

Владимир Зеленский сообщил, что в феврале он якобы готов был даже подать в отставку, если бы это помогло прекратить боевые действия. «Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только “за”. Я уйду прямо сейчас», — цитирует издание его слова.

Хотя интернет-архивы напоминают, что всё было несколько иначе. 24 февраля Владимир Зеленский заявил, что «готов обсуждать» с Россией как гарантии безопасности, так и нейтральный статус Украины. Впоследствии, как мы помним, это нашло отражение в переговорной позиции украинской стороны в Стамбуле.

Однако в России украинскому президенту не поверили. И если пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обтекаемо назвал это заявление «движением в сторону позитива», которое «следует проанализировать», то министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо обозвал Владимира Зеленского лжецом. Возможно, памятуя о том, как в 2014 году начинался «Минский процесс», который не привёл в итоге ни к чему для Москвы, а Киев лишь выиграл время. Второй раз наступать на те же грабли в Кремле уже не захотели.

Возможно, в подозрениях «кремлёвских» и был свой резон. В конце концов, если Владимир Зеленский и впрямь собирался тогда сбежать с корабля в отставку, то как он мог обеспечить переговоры о «нейтральном статусе» и вообще о мире? Если же об отставке в феврале-марте, что вполне вероятно, не было и речи, то сегодняшние «воспоминания» о её возможности — лишь часть информационной войны обороны, не более того.

Но всё-таки жаль, что последний шанс хоть как-то договориться был потерян уже в самом начале, и теперь «в живых должен остаться только один»?

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