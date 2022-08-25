 

США не исключили поставок Украине истребителей

25.08.2022, 3:20, Новости дня
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Окончательное решение о том, передадут ли США Украине истребители не принято, вопрос рассматривается, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Кол сказал, что «истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счет принято не было». По его словам, «текущий приоритет» США предусматривает использование украинскими военными «самолетов, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта».

«Что касается самолетов в будущем, например четвертого поколения, то они были бы доставлены на Украину только через несколько лет, даже если бы мы предоставили их сейчас, так что мы сосредоточены на том, <…> что им необходимо для поддержки нынешних усилий», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что его стране не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog, Киев рассчитывает получить более современные самолеты, такие как F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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